Szijjártó rafinált trükkel kis híján a CNN-es Richard Questet is a propaganda szolgálatába állította

Szijjártó Péter – más fideszes politikusokhoz hasonlóan – előszeretettel használja a facebookon közzétett videóiban azokat azokat a kérdéseket, amelyeket újságírók tesznek fel neki. Ezzel megkísérli politikai aktorrá tenni a sajtó munkatársait. Sokszor használja a „támadnak” vagy épp a „kormányellenes” kifejezést is azokra, akik amúgy az újságírás szabályai szerint kérdeznek tőle. Íme egy példa, amikor az Index beszántásáról kérdezte a Reuters Portugáliában:



A külügyminiszter tegnap a CNN vendége volt New Yorkban, a csatorna egyik nagy öregje, Richard Quest kérdezte. Az interjúban beszélhetett arról, hogy szerinte az Oroszország elleni szankciók igazából az Európai Uniónak fájnak, hogy földrajzi adottságaink miatt nem szeretnénk energiaembargót, hogy bár fontos a területi integritás, de a béke fontosoabb stb.

Az interjú után aztán a hosttal együtt hagyta el a stúdiót, és egy kis small talkba keveredtek, amit Szijjártó stábja valamiért rögzített.

Ebben semmi kötetlenség nem érződik a magyar külügyminiszteren, ugyanazokat sorolja, amit az interjúban is, csak itt már az ő kamerája forog. Quest az elején még nem vehette észre, hogy rögzítik a beszélgetést, valamiért le is van keverve a hangja az első mondatoknál, majd amikor meglátja a kamerát, ő is udvarias, JÓPOFA csevejbe kezd.

Látszólag ennek a világon semmi értelme. Miért lenne fontos, hogy mit beszélget a műsorvezetővel a politikus a műsor után, hiszen minden fontosra ott van maga a műsor? Pedig nagyon fontos részei a Fidesz politikájának ezek a jelenetek. Épp erről szól a mai Magyar Jeti: