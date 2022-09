A kétezres évek eleje óta egyre kevesebb az abortusz itthon

A terhességmegszakítások számáról tett ma közzé újra egy statisztikát az MTI. Ebből az látszik, hogy 2001 óta évről évre egyre kevesebb abortuszt végeznek Magyarországon.

Ez alól csak a 2008-as év volt kivétel. Míg 2001-ben több mint 56 ezer terhességmegszakítás volt itthon, 2021-ben kevesebb mint feleannyi, közel 22 ezer. 1990 óta pedig negyedére csökkent az abortusztok száma.

Amikor Dúró Dóra május végén ismét kampányolni kezdett a szívhangrendelet mellett - amit azóta bele is írtak az abortusztörvénybe - azt mondta, hogy az abortusz a vezető halálozási ok Magyarországon, és évente 25 ezer magzat lesz abortusz áldozata. A Lakmusz akkor már megírta, hogy ez nem igaz, ez pedig most az MTI által újra közzétett KSH-s adatokból is látszik.