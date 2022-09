Egy 17 éves fiú szivárogtathatta ki a GTA VI felvételeit

Csütörtök este letartóztattak egy 17 éves oxfordshire-i fiatalembert feltehetően a közelmúltban történt Uber és Grand Theft Auto VI kiszivárogtatásokkal kapcsolatban, írja a HVG a Kotaku cikkére hivatkozva. A rendőrség nem közölte, hogy miért tartóztatták le a fiút, egyelőre őrizetben van.

Ahogy arról beszámoltunk, a közelmúltban feltörték a Grand Theft Auto-sorozatot fejlesztő Rockstar cég szervereit, és kiraktak 3 gigabyte méretben összesen 90 videót az internetre, melyeken a GTA VI játékmenetének felvételei láthatóak. A videókat posztoló felhasználó, „teapotuberhacker” azt állította, hogy az Uber rendszere ellen is elkövetett egy támadást.

A The Desk azt írja, hogy a rendőrség kiberbűnözéssel foglalkozó részlege tartóztatta le. Az ügy az FBI érdeklődését is felkeltette. A csütörtök este Oxfordshire-ben letartóztatott tizenéves hacker kapcsolatban állhat a „Laspus$” nevű hackercsoporttal. A csoport állítólag más nagyvállalatokat, köztük az Ubert, a Microsoftot és a Samsungot is meghackelték, jellemzően adat- és információlopás céljából.