Franciaország rajta fogja tartani a szemét az új olasz kormányon

Franciaország miniszterelnöke is reagált az olasz előrehozott választások eredményére, ami a szélsőjobb elsöprő győzelmét hozta. Élisabeth Borne azt mondta, tiszteletben tartja az olasz választók akaratát, de kijelentette, csakúgy, ahogy azt korábban az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is mondta, ő és hazája vezetése is figyelni fogja, tiszteletben tartják-e az emberi jogokat és az abortuszhoz való jogot Olaszországban.

Élisabeth Borne, Franciaország miniszterelnöke. Fotó: XOSE BOUZAS/Hans Lucas via AFP

A Bfm televíziónak adott interjújában a miniszterelnök arról is beszélt, azért még nem sürgős a téma, hiszen a köztársasági elnök még csak most fogja kinevezni a miniszterelnököt.

„Teljesen irreleváns kijelentés, ugyanis nem áll szándékunkban hozzányúlni sem az emberi jogokhoz, sem az abortuszhoz való joghoz” - mondta az Olasz Testvérek társalapítója, Fabio Rampelli a Radio 24 reggeli műsorában. Hozzátette, hogy már a választási kampány során elmondták, hogy nincs ilyen szándékuk.

A francia kormány egyelőre tojáshéjakon lépked: egyrészt fenn akarják tartani a jó kapcsolatot Olaszországgal, és tiszteletben kívánják tartani az olasz választók akaratát, ugyanakkor aggódnak, hogy a francia szélsőjobboldallal sok dologban közös álláspontot képviselő párt, az Olasz Testvérek szövetsége kapta a legtöbb szavazatot az előrehozott választásokon.

A vasárnapi szavazást megelőző estén Clement Beaune közlekedési miniszter, korábbi európai ügyekért felelős miniszter az olasz politikai fejleményeket a franciaországiakhoz hasonlította. Felidézte, hogy a francia Nemzeti Front (Le Front National, 2018-tól Rassemblement national, azaz Nemzeti Tömörülés), Marine Le Pen pártja az Olasz Testvérekhez hasonlóan olyan jelképet használ logójában, ami egyértelműen az olasz fasisztákhoz köthető. „Soha ne feledjük, honnan származik a Front National által jelképként használt láng: ez a láng Mussolini sírjából emelkedik ki, az olasz neofasiszták ezt a szimbólumot választották jelképüknek” - mondta a miniszter.

A francia szélsőjobb természetesen örömmel fogadta a választások eredményét. „Az olasz nép úgy döntött, hogy újra a saját kezébe veszi a sorsát azzal, hogy hazafias és szuverenista kormányt választott” - írta Marine Le Pen a Twitteren. A szélsőjobboldali politikus gratulált Giorgia Meloninak és Matteo Salvininek, azt írta róluk, hogy „ellenálltak az antidemokratikus és arrogáns Európai Unió fenyegetéseinek”.

Marine Le Pen egyébként inkább Matteo Salvinivel ápol szoros kapcsolatot, mint Giorgia Melonival.

(Corriere della Sera)