Ilyen nehéz helyzetben még nem nyitott parlamenti ülésszakot Orbán

Majd fejére olvasta a jóslatait, a februárit, amiben azt mondta, hogy nem lesz háború, vagy amit a pápánál tett látogatásakor mondott, hogy májusra véget is ér. Óvatosabban jósoljon, intette a miniszterelnököt. Pár adatattal azt is bemutatta, hogy a szankciók Orbán állításával szemben nagyon is keményen sújtják Oroszországot, ahol visszaesett az export, az import, elszabadult az infláció - és, tegyük hozzá, elpárologni látszik a hatalmas költségvetési többlet is.

A gazdasági nehézségeket a Jobbik is áfacsökkentéssel enyhítené, de ők a Mi Hazánkkal szemben nemcsak az energiaárakat sújtó áfát, hanem az élelmiszerek áfáját is csökkentenék.

Zárásként pedig azzal szembesítette Orbánt, hogy a hatósági árazást már a háború előtt bevezették, vagyis nem foghat minden gazdasági nehézséget a háborúra.