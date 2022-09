A legutolsó pillanatban akadályoztak meg egy kilakoltatást Újpesten

Az A Város Mindenkié aktivistái csak az utolsó pillanatban kerültek kapcsolatba az ügyféllel, akit a kerület vagyonkezelője a 277 ezer forintos tartozása miatt akart utcára rakni – írta meg a Mérce.

Az AVM aktivistája a lapnak azt mondta, az utolsó utáni pillanatban értesültek az ügyről: már keresték az ügyfelet előző este, de nem tudták elérni, így reggel 8-kor találkoztak vele először, ekkor ismerték meg az iratokat, amikből kiderült, hogy 9-re érkezik a lakásürítést végző végrehajtó. Az AVM kilakoltatási ügyeletet üzemeltet, amivel a sürgős ügyekben nyújt segítséget a kilakoltatás megakadályozásában, de ez most szélsőségesen sürgős ügy volt, hiszen az iratok megismerése után 40 percük maradt intézkedni.

A Mérce azt írja, hogy a végrehajtó együttműködő volt: tájékoztatást kért a végrehajtást kérő újpesti vagyonkezelő cégtől, hogy milyen feltételek esetén állíthatják le a kilakoltatást, és bentről jelezték, hogy jó, ha a tartozást egy összegben kifizetik.

A megoldás az lett, hogy a Menhely Alapítvány egyedi támogatási programját vették igénybe. Ez fővárosi forrásokból működik, és a célja segíteni a hajléktalanságból való kilépést és elkerülni a rászoruló, lakhatási szegénységben élő emberek hajléktalanná válását. A támogatást hosszabb idő megkapni, de most sürgősen cselekedtek: az alapítvány igazgatója írásban tájékoztatta az újpesti vagyonkezelő képviselőjét, hogy ha leállítják a kilakoltatást, akkor a forrásból az ügyfél 277 ezer forintos tartozását rendezik. Ezt a vagyonkezelő elfogadta, és a kilakoltatás leállt.

A lap azt írja, hogy a családsegítő munkatársai is csak hétfő este értesültek az ügyről, ha tudtak volna korábban róla, akkor akár „házon belül” is lehetett volna kezelni az ügyet, az AVM szerint ez is mutatja, hogy nincs megfelelő kommunikáció az önkormányzat különböző szervei között.

A 10. Lakásmenetet 2022. szeptember 18-án. Illusztráció: Kristóf Balázs/444

A Mérce beszámolt arról is, hogy egy másik kilakoltatási ügyben a lakos aláírta az új, kisebb lakásra a bérleti szerződést és át is költözött. Az AVM az ügyben furcsának találta, hogy ha sikerült új szerződést kötni, miért tartotta fontosnak a kilakoltatás fenntartását az önkormányzat.

A járvány miatt hosszabb ideig tartó kilakoltatási moratórium feloldásával egyre több a hasonló ügy: a múlt héten a 18. kerületben akadályoztak meg egy kilakoltatást, nyáron az ellenzéki vezetésű 15. kerületben pedig sokkolót is bevetettek az élőláncban résztvevő aktivistával szemben, amikor utcára tettek egy gyerekes családot. (Mérce)