Az oroszok tényleg jól keresnek egyelőre a gázon, de ez nem azt jelenti, hogy a szankciók nem működnek

Mindig érdekes megfigyelni, hogy a kormányzati kommunikációs boszorkánykonyhában kitalált szólamok hogyan áramlanak szét a fideszes kommunikációs térben, mint egy pohár vízben egy csöpp tinta. Az egyik legújabb ilyen szólam talán két hete, a kormányinfón csöppent bele ebbe a bizonyos pohárba, amikor Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta:



“Azt én értem, hogy {az Európai Bizottság} a szankciók által az európai gazdaságnak okozott kárt mérsékelni akarja, ez egy helyes törekvés. Zárójelben megjegyzem, a baj az, hogy Oroszországnak nem kárt okoztunk, hanem egyelőre iszonyatos hasznot. Soha nem látott haszna van Oroszországnak a szankciók következtében felvert energiaárakból”. Pár nappal később Gulyás kormányinfós partnere, Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és közösségi média influenszer pontosította ugyanezt a gondolatot Tiktok oldalán eképp:

Azóta több helyen, több szájból, több formában is megjelent ez az állítás, amihez a kormányzati kommunikáció nagyon ragaszkodik, és valószínűleg még egy ideig ragaszkodni is fog. Sőt, hamarosan már nemzeti konzultációt is tartanak majd a szankciókról, úgyhogy várhatóan óriásplakátok, tévés- és Facebook hirdetések százaiban köszön majd vissza ez a retorika. Úgyhogy talán érdemes lenne mögé nézni, hogy mennyi is igaz ebből az állításból. Röviden így foglalnám össze, amit majd aztán részletesebben is kifejtek: