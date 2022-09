Bezuhant a font a brit kormány látványos adócsökkentése miatt

„Nem fognak hezitálni” az alapkamat emelésével, közölte a brit központi bank, miután a font 50 éves mélypontra jutott a dollárral szemben. Az elmúlt 24 órában volt olyan pont, amikor 1 font 1,03 dollárt ért, ez erősödött vissza most 1,08 környékére.

A Bank of England - például a Magyar Nemzeti Bankhoz hasonlóan - folyamatosan emeli az alapkamatot, ami Nagy-Britanniában most 2,25 százaléknál jár. Ez 14 éve a legmagasabb adat. Legközelebb novemberben döntenek az alapkamat mértékéről, elemzők szerint tavaszra elérhetik az 5,5 százalékot is. Az alapkamat emelésével nagyon rosszul járnak a lakáshitelesek, a központi bank ugyanakkor így próbálja fékezni a száguldó inflációt.

Ha a font kevesebbet ér - ahogy most látjuk -, drágábban importálhatnak külföldi termékeket és alkatrészeket, ami szintén felhajtja az árakat.

Kwasi Kwarteng brit pénzügyminiszter Fotó: DANIEL LEAL/AFP

Az árfolyam azután kezdett zuhanni, hogy Kwasi Kwarteng pénzügyminiszter a hétvégén további adócsökkentést ígért a pénteki, évtizedek óta példátlan csomag bejelentése után. A piacok azért reagáltak így, mert a kormánynak jelentős hitelekre van szüksége az intézkedés finanszírozásához.

Kwarteng - aki kedden találkozik vezető bankárokkal és a londoni pénzügyi központ kulcsszereplőivel - a gazdaság erősítését várja az adócsökkentéstől. Az intézkedést azért is bírálja az ellenzéki Munkáspárt, mert a magas jövedelműeknek kedvez, de a német pénzügyminiszter kísérletként hivatkozott az új programra, ami nem biztos, hogy jó eredménnyel zárul.