Bugyog a gáz mindkét Északi Áramlat vezetékből

Rejtélyes üzemi balesetek miatt egyszerre mindkét, a Balti-tenger alatt húzódó orosz gázvezetékből, az Északi Áramlat 1-ből és 2-ből is szivárogni kezdett a gáz a tenger alatt. A szivárgás egészen látványos jelenség a felszínen, a felbugyogó gáz hatalmas örvényt kelt:

Nehéz számszerűsíteni annak valószínűségét, hogy a két gázvezeték egyszerre szenvedjen olyan kárt, amit még az üzemeltető cég is "példátlanként" jellemzett, ezért egyből fel is merült a szabotázs lehetősége, amit a hatóságok egyelőre nem is zártak ki, írja a BBC. A brit közműsor-szolgáltató jelentése szerint a meghibásodásnak nem lesz azonnali hatása az európai gázellátásra, mivel az Északi Áramlat 2-t Oroszország ukrajnai háborúja miatt be se üzemelték, és jelenleg az Északi Áramlat 1-en se jön gáz,

Nem, nem az elhibázott brüsszeli szankciók miatt, amire a magyar kormány szeret hivatkozni, már csak azért sem, mert az Európai Unió a gázkereskedelemre egyáltalán nem vetett ki szankciót. Hanem azért, mert az oroszok a nyár eleje óta rendszeresen mindenféle sürgős karbantartási munkálatokra hivatkozva szüneteltetik a szállítást a gázvezetéken, ezzel feszültségben tartva a gáztőzsdét, magasan tartva a gázárakat és megakadályozván azt, hogy az unió tagállamai kellő mennyiségű gázt tárazhassanak be télire.

Az EU emiatt már azzal vádolta az oroszokat, hogy a gázmennyiség korlátozásával próbálnak zsarolni, és kiharcolni a szankciók enyhítését - amire a magyar kormány részéről értő fülekre is találtak. Orbán Viktor hétfőn parlamenti évadnyitó beszédében be is lengette, hogy Magyarország nem fogja támogatni a szankciók meghosszabbítását.

A gázszivárgás a dán légierő egyik F-16-osa pilótájának a fényképén. Fotó: RITZAU SCANPIX/via REUTERS

A BBC beszámolója szerint a német sajtóban terjedő meg nem erősített jelentések szerint a német hatóságok nem zárták ki, hogy a szivárgást a tenger alatti gázvezeték elleni támadás okozta. Mette Frederiksen dán miniszterelnök szerint korai még következtetéseket levonni, de az nehezen hihető, hogy a két baleset véletlen egybeesés volna csupán. A Telex a svéd közszolgálati tévé beszámolójára hivatkozva arról ír, hogy svéd és dán szeizmológusok az elmúlt 36 órában több robbanást is észleltek a Balti-tenger mélyén, a két gázvezeték körül. A Svéd Földrengéskutató Hálózat egyik szeizmológusa szerint "minden kétséget kizárólag" erős víz alatti robbanásokat észleltek, az elsőt vasárnap éjjel kettő, a másodikat hétfő este hét óra körül.