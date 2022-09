Elfogtak egy bűnbandát, ami Berlinben 25 magyar nőt kényszerített prostitúcióra

Elfogták egy emberkereskedő bűnbanda három tagját az Europol által biztosított, magyar-német nemzetközi kooperációnak köszönhetően, negyedik társukat elfogatóparanccsal keresi a rendőrség. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Felderítő Főosztály Emberkereskedelem Elleni Osztálya B. József monori lakossal és társaival szemben több ember sérelmére, a sértettek kiszolgáltatott helyzetét kihasználva rábírással, erőszakkal és fenyegetéssel elkövetett emberkereskedelem bűntette és más bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomoz.

B. Józsefet Budapesten fogták el, két társát Berlinben. Fotó: Police.hu

Az eddigi bizonyítékok alapján a bűnbanda 2017-től foglalkozott azzal, hogy Magyarországról kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket szerveztek ki Németországba, prostitúciós munkára. A toborzott lányokat repülővel vagy kisbusszal szállították ki Berlinbe, majd bérelt lakásokban szállásolták el őket. A csoport egyik tagja volt az ún. lover boy, aki a már kiérkezett lányokat több esetben azzal bírta rá a prostitúciós tevékenységre, hogy szerelmet színlelt nekik.



Az áldozatok Berlin bizonyos, az elkövetői kör által ellenőrzött és bevédett utcáin kezdtek el dolgozni. Az emberkereskedők folyamatos megfigyelés alatt tartották őket, a nőknek minden ügyfélről be kellett számolniuk. Az utcaszakaszok használatért a lányoknak naponta 150 euro leadót kellett fizetniük, míg a fennmaradt összeget volt, hogy teljes egészében elvették tőlük. Ha pedig nem keresték meg az elvárt napi 150-300 euró közötti összeget, addig nem engedték be őket az utcáról, amíg össze nem jött annyi pénz. Ha a sértettek ellenálltak vagy nem az elkövetők által elvárt módon viselkedtek, akkor lelkileg terrorizálták őket és többször fizikailag is bántalmazták őket. Arra is volt példa, hogy a lover boy az egyik tanúként már kihallgatott sértettet utólag megfenyegette azzal, hogyha megtudja, hogy a sértett rosszul beszélt a rendőrség előtt, akkor bántani fogja.

A KR NNI emberkereskedelem elleni nyomozói szorosan együttműködtek a német társhatóságokkal, így összesen 25 sértettet azonosítottak az ügyben. A beszerzett terhelő bizonyítékok alapján 2022. szeptember 21-én Budapesten és Berlinben egyszerre csaptak le a bűnbanda három tagjára. Hazánkban a budapesti tartózkodási helyén fogták el a 32 éves B. Józsefet, majd előállítását követően gyanúsítottként hallgatták ki, bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a Fővárosi Főügyészség indítványára a bíróság el is rendelt.

Németországban a helyi és magyar hatóságok közösen fogták el berlini lakcímükön a bűnbanda két vezetőjét, a 40 éves L. Zsoltot és a 45 éves C. Ildikót, akiket kiadatási őrizetbe helyeztek. Hazánkba történő átadásukról a német bíróság a későbbiekben fog dönteni. A minősített emberkereskedelem 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A bűnbanda negyedik tagját, a 30 éves Pusztai Csabát még keresik a rendőrök. A férfi jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, vele szemben a KR NNI belföldi és európai elfogatóparancsot bocsátott ki. Aki a férfi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, kérik, tegyen bejelentést, akár névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, vagy a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

Pusztai Csabát még körözi a rendőrség Fotó: Police.hu

(Police.hu)