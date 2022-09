Tyiii - fakadt ki Vajna Tímeából a jachttal pózoló Matolcsy-haverok instaposztja láttán

A szuperjactipar éves csúcseseményéről, a Monaco Yacht Show-ról jelentkezett be az Instagramon Dévényi Dániel vendéglátóipari vállalkozó Stofa György bútoripari vállalkozó társaságában, így:



Balra DJ Dévényi, jobbra Stofa György Fotó: Instagram

Ahogy Vajna Tímea kommentben megjegyezte a kép láttán:

Tyiii!

Dévényit és Stofát egyaránt a Matolcsy Ádám (Matolcsy György jegybankelnök fia) körüli baráti társaság tagjaiként emlegetik. Dévényi vendéglátóipari résztulajdonosként kapcsolódik a csapathoz - írta a társaság tagjairól szóló cikkében a Telex. Mi pedig éppen Vajna Tímea fánkozójának megnyitóján találkoztunk vele még 2016-ban, ahol „pont úgy járkált körbe, mint egy boltvezető, pont úgy instruálta az alkalmazottakat és a boltba kitelepült rádiósokat”, de amikor a 444 videósai rákérdeztek, azt mondta, ő csak egy érdeklődő. A videóban 1:50-nél:



A kép másik szereplője, Stofa György pedig Matolcsy Ádám bútorgyárának állandó partnere az állami és MNB-s megrendeléseknél a Gyulai Fafém Bútor Zrt. nevű cég élén. Ők voltak Matolcsy cégének fővállalkozói többek között a Buda Palota bebútorozásában is, de ők bútorozták be többek között a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság épületét, a Magyar Zene Házát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kollégiumát és a Baranya Megyei Kormányhivatalt. A most 30 éves Stofa korábban a magyar letelepedési kötvényeket Oroszországban áruló offshore cég közvetítőjeként is feltűnt hat évvel ezelőtt - erről bővebben ebben a cikkben írtunk.