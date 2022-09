Az abortuszjogokért tüntetnek ma hazai civil szervezetek a Parlament előtt

Ma van a biztonságos abortuszhoz való hozzáférés világnapja, és mára szerveztek tüntetést a hazai civil szervezetek a legális és biztonságos abortuszhoz való hozzáférésért a Parlament elé.

Felhívásukban azt írják, „a kormány évek óta nyirbálja alattomos módon a nők reprodukciós jogait”: 2012-ben betiltották a műtétnél sokkal kíméletesebb abortusztabletta forgalmazását; a műtét előtt előírt kötelező konzultációkon – amire egyre nehezebb időben időpontot kapni – rendszeresen megszégyenítik a terhességmegszakításra váró nőket; a műtét során a méhszáj tágítását gyógyszer helyett fájdalmas módon, mechanikai eszközökkel végzik, és mindeközben folyamatos az abortusz- és nőellenes hangulatkeltés.

Péterfy-Novák Éva a lengyel abortuszszigorítás miatti szolidaritási tüntetésen, tavalyelőtt. Fotó: Halász Júlia/444

Itthon más aktualitása is van a tüntetésnek: a szívhangtörvény néven emlegetett rendeletmódosítás, amelyet a Magyar Közlöny tette közzé szeptember 12-én, három nappal később pedig már életbe is lépett. Ennek értelmében az abortusz előtt álló nőknek még egy procedúrán át kell esniük a műtét előtt, kötelezően be kell mutatni nekik a magzati életfunkciókat.

Egy korábbi cikkünkben Petrás Boglárka, a tüntetést is szervező Patent Egyesület munkatársa azt mondta, a törvénymódosítás hosszú évek óta tartó „lopakodó szigor" része, a kormány apró, alattomos lépésekkel teszik egyre nehezebbé és egyre nehezebben elérhetővé az abortuszt a nők számára.