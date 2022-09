Azonnal hagyják el Oroszországot, szólította fel az amerikaiakat a moszkvai nagykövetségük

Biztonsági riasztást adott ki az Egyesült Államok moszkvai nagykövetsége, egyben felszólította az amerikai állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el Oroszországot. A követség a honlapján közzétett nyilatkozatában arra figyelmeztetett, hogy az orosz-amerikai kettős állampolgárokat is mozgósíthatják az Ukrajna elleni háborúba.

A követség közleménye szerint Oroszország:

visszautasíthatja a kettős állampolgárok amerikai állampolgárságának elismerését;

megtagadhatja a hozzáférést az amerikai konzuli segítséghez;



megakadályozhatja távozásukat Oroszországból;



és katonai szolgálatra hívhatja be a kettős állampolgárokat.

A nagykövetség arra is figyelmeztetett, hogy állampolgárai ne utazzanak Oroszországba, illetve az országban tartózkodók vagy utazók azonnal hagyják el Oroszországot, amíg erre még egyáltalán lehetőség van.

A nagykövetség arra is figyelmeztetett, hogy az Oroszországból induló, eleve korlátozott számú kereskedelmi repülőjárat hamar betelik, a jegyek gyorsan fogynak. Ha valaki el akarja hagyni Oroszországot, annak a lehető leghamarabb, önállóan kell intézkednie. (Via The Guardian)