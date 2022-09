Miért szól a Pál utcai fiúk betétdala az összes diáktüntetésen?

Szinte nincs olyan közoktatási tüntetés, ahol ne szólalna meg a Mi vagyunk a grund című dal.

Musicalbetétből lett tiltakozó tanárok és diákok indulója.

A dalt szerző Geszti Péter szerint „ez egy olyan hazafias dal, ami nem döngeti a saját mellét”.

Már egy márciusi diáktüntetésen is ezt a dalt énekelte teli torokból több ezer tinédzser a Parlament előtt:



A Mi vagyunk a grund azóta gyakorlatilag a közoktatásban zajló tiltakozási hullám hivatalos himnuszává vált, elhangzik minden tüntetésen, minden virrasztáson, a PDSZ (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete) konkrétan saját videoklipet is forgatott hozzá.

De hogyan kerül egy tüntetésre egy musical (17 millió megtekintésnél járó) betétdala? És honnan a tudja a szövegét az elejétől fogva mindenki?

A Pál utcai fiúk a 2016-os premier óta a Vígszínház egyik sikerdarabja, évekig alig lehetett rá jegyet kapni. Októberben már a 350. előadást játsszák, 2017 óta pedig több vidéki színház is műsorra tűzte. A darab körül a bemutató után akkora volt a hype, hogy facebookos rajongói oldalak alakultak, a vígszínházas színészek pedig zenekart is alapítottak, és máig koncerteznek többek közt a pál utcais dalokkal.

De akinek van iskoláskorú gyereke, unokája, testvére, jó eséllyel találkozott már az emlegetett betétdallal is, a Mi vagyunk a grund az elmúlt években ballagások és szalagavatók stabil résztvevőjévé vált, Youtube-on pedig végtelen számú feldolgozást találni belőle színjátszócsoportoktól, karanténozó kisiskolásoktól, de még focicsapatoktól is. A Pál utcai fiúk ráadásul 5.-6. évfolyamos kötelező olvasmány, úgyhogy sok diák az iskolai színházlátogatásról ismeri a darabot.

„Én nem járok túl gyakran színházba, de a Pál utcai fiúk nekem is megmaradt, annyira felkapott lett, amikor kijött. Rengeteg ismerősömtől hallottam, hogy többször is elmentek megnézni” - mondta Mihalics Lili, a diáktüntetések egyik szervezője, mikor megkérdeztük, mi indokolta a dalválaszást. „Ha valaki csak egyszer látja, utána akkor is hallgatja még a zenéket, mert annyira jók. Szóval szerintem ennyi a válasz.”

Nem ez az első alkalom egyébként, hogy tüntetésen szólalt meg a dal. 2019-ben abból lett minibotrány, hogy a Pál utcai fiúk egyik főszereplője, a Nemecseket játszó Vecsei H. Miklós nyilvánosan határolódott el attól, hogy ellenzéki demonstrációkon használják a számot, mert szerinte nincs Magyarországon olyan párt, amely képviselni tudná a dal üzenetét. A helyzet érdekessége volt, hogy Karácsony Gergely egyik kampányrendezvényén maga az egyik szerző, Dés László énekelte el a Mi vagyunk a grundot. A dalszerző és a színész végül privát levelezésben rendezték a nézeteltérést, Vecsei pedig törölte a posztot. Dés László akkor úgy nyilatkozott, hogy ő és szerzőtársa, Geszti Péter senkinek sem engedélyezik, hogy tüntetéseken játsszák a dalt, arra viszont fenntartja magának a jogot, hogy ő maga elvei és lelkiismerete mentén ott adja elő, ahol akarja.

„Egy ilyen dalról az ember azt gondolja, hogy az a szép benne, hogy minden magyar emberé lehet, és ha túl sokat használják pártpolitikai célokra, az elvesz ebből” - mondta a 444-nek erről Geszti Péter. Hasonlóan próbálta kerülni korábban azt is, hogy az Oláh Ibolya által énekelt Magyarország című dalát játsszák tüntetéseiken a pártok. Annak viszont örül, hogy most a diákok és a tanárok találtak rá a Mi vagyunk a grundra.

Diákok tüntetnek a tanáraikért szeptember 2-án. Fotó: Bankó Gábor

„Múlt héten valaki azt mondta nekem, hogy én lettem a diáktüntetések hivatalos szerzője, merthogy az egyik budapesti tüntetésen a Magyarország című dalt is elénekelték” - mondta Geszti. „Nem ez volt a cél, amikor megírtam ezeket a dalokat, de közben meg azt gondolom, hogy jó helyen vannak így. A dalszerzőnek az jelenti a legtöbbet, ha az emberek spontánul kezdik értelmezni, birtokba venni a dalait.”

„Magam is pedagógus végzettségű ember vagyok, és látom, hogy teljesen méltánytalan helyzetbe szorult a tanártársadalom. Azt gondolom, hogy jogosan emelik fel a szavukat a helyzet rendezetlensége miatt” - mondta a dalszerző.

Szerinte a Mi vagyunk a grund azért működik, mert „ez egy olyan hazafias dal, ami nem döngeti a saját mellét, hanem egyszerűen és keresetlenül szól arról, hogy van egy összetartozás, amiben hiszünk, és ami miatt fontos az a hely, ahol élünk”.

Hasonlót gondolnak erről a tüntető diákok is. Az egyik tüntetésszervező, Gajzágó József szerint a Pál utcai fiúkban a szereplők szabadságáról, az ő terükről szól ez a dal. „Lényegében a mi grundunk az az oktatás. Szerintünk nagyon átérezhető az, hogy itt küzdelem, harc lesz, és felpezsdíti az embert.”

„Nyilván azért is adja magát, hogy most is elővették, mert az iskola keretezi azt az egész történetet, amiben Boka és Nemecsek és társaik szerepelnek” - mondta Geszti Péter. „Másrészt pedig a szabadságról szól, ráadásul elég szélsőségesen fogalmaz, mert azt mondja, hogy legyen szabad a grund, mert ha nem így lesz, akkor abba egyszer belehalunk.”