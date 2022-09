Nagyobbat zuhant most a forint, mint amikor az EP kimondta, hogy Magyarország már nem demokrácia

Megint nagyot gyengült a forint: szerda reggel még 407 forint körül járt az euró árfolyama, aztán pár órával később már a 412-es szint felett jár. Ez nagyobb gyengülés, mint amikor az EP kimondta szeptember 15-én, hogy Magyarország már nem demokrácia, és az euró árfolyama ezért 405 forintról 408 forintra gyengült.

Finoman fogalmazva is könnyen mozgathatónak tűnik a magyar pénz. Szeptember 20-án még éppen olyan hírek érkeztek, hogy pozitívan értékelik az uniós tárgyalásokat a befektetők, ezért akár tartósan 3-assal kezdődő árfolyamra rendezkedik be a piac. Ez persze nem következett be, sőt ellenkezőleg, ingadozásokkal, de inkább felfelé indult az árfolyam.

A gyengülés oka mindig más: hétfőn beszédet mondott Orbán Viktor a parlamentben és bejelentette, ha nem érkeznek az EU-pénzek, akkor más forrásból próbál pénzt szerezni a kormány. Rögtön 406 forintról 409 forint lett egy euró. Kedden kamatot emelt az MNB, erre 404 forintra "erősödött", de Matolcsy György jegybankelnök lezártnak nyilvánította a kamatemelési ciklust, rögtön visszagyengült 407 forintra.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

"A gázár újabb elszállása megviselte a hazai fizetőeszközt" - indokolja a Portfolio, hogy most miért lett 412 forint az euró. Svéd és dán kutatóintézetek is megerősítették kedd estére, hogy robbanások történtek a tengerben éppen ott, ahol az Északi Áramlat 1 és 2 gázvezetékek kilyukadtak. A két vezetékből összesen három helyről ömlik a gáz a tengerbe. A szakportál szerint viszont a cseh korona stabil, a forint 1 százalékot veszített az értékéből, ami azt jelzi, hogy magyar specifikus tényező is állhat a hazai fizetőeszköz hirtelen leértékelődése mögött.