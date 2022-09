Kávé Világnapja akció az EspressoShop.hu-n!

20 % kedvezményt adunk a kávé nemzetközi ünnepén az EspressoShop.hu-n ha legalább 10ezer Ft értékben vásárolsz. A kedvezmény érvényesítéséhez írd be a KÁVÉNAPJA2022 kuponkódot a pénztárban! Ha már Espresso Klub tag törzsvásárlónk vagy akkor a KÁVÉNAPJA-ESPRESSOKLUB kuponkódot használd belépés után! A 20 % kedvezményt szeptember 29-től október 2-án éjfélig minden raktáron levő, és nem akciós/kedvezményes csomagos termékünkre megadjuk, az illy kávé mellé a kapszulás, POD-os, szemes kávégépekre, Dammann teákra, csészékre, kiegészítőkre is. És hogy miért éri meg az EspressoShop.hu-n vásárolni a Kávé Világnapja akción kívül is?

Espresso Klub: 7 % kedvezmény a törzsvevőknek!

Már az első, egyszeri legalább 15ezer Ft-os vásárlással Espresso Klub törzsvásárlói rendszerünk tagja lehetsz, klubtagunkként 7% kedvezményt kapsz akkor is mikor semmilyen akciónk nincs épp! Egyéb időszaki különleges ajándékokat is kínálunk klubtagjainknak, és csomagod pikkpakk, akár másnapra megérkezik érintésmentes futáros kézbesítéssel.

Kedvezményes, változatos illy kávécsomagok: TRIÓ, és 5=6 szemes és darált

Ősszel az EspressoShop.hu TRIÓ csomagjában 3 féle szemes illy kávát kóstolhatsz meg kedvezményes áron! A normál pörkölésű szemes illy mellett a trió különlegessége a klasszikus illy keveréket alkotó Arabica Selection Etiópia, és a Guatemala szemes kávék. A TRIÓ csomagban egy doboz illy kávé így csupán 3 799 Ft-ba kerül 4 455 Ft helyett. A csomag ára 11 397 Ft 13 655 Ft helyett.

Továbbra is kaphatók szemes és darált 5=6 illy kávécsomagjaink, vagyis 5 doboz kávét fizetsz, de 6-ot kapsz! Egy doboz kávé így 3 713 Ft-ba kerül 4 455 Ft helyett. A csomag ára 22 280 Ft 26 730 Ft helyett. A csomagok kávé összetétele folyamatosan változik, az illy klasszikus, 9 Arabicából álló, kétféle pörkölésben kapható blendje mellett a keveréket alkotó szólistákat is megkóstolhatod.

A klasszikus illy kávékeveréket 9 nemes Arabica kávé alkotja. Közülük 6 időszakosan szólóban, Single Origin, azaz egy termő területről származó kávéként is élvezhető illy IperEspresso kapszulás és szemes (Guatemala, Brazil, Etióp) formában. Az illy Arabica Selection kávék származási helyük karakterjegyeit hordozzák: a más klíma, talaj, magasság, csapadék, napfény és művelési mód különböző aromaprofilt eredményez. Fedezd fel az illy kávészimfónia szóló tagjait csészédben külön-külön is!

Kávé mindenféle formában szemestől a kapszulásig, exkluzív teák és kiegészítők

Természetesen szemes, darált, podos formában is megtalálod az illyt nálunk, és ha designmániás, vagy akkor is térj be hozzánk! Az említett szemes és darált formában, verhetetlen áron kapható változatos kávécsomagok mellett az ikonikus illy csészék, kávégépek, és Alessi kotyogók mellett az Illy Art Collection szettek, és a kortárs művészek által dekorált illy kávé legújabb kiadása is szuper ajándék! Csúcsminőségű, és különleges csomagolású Dammann teáink és Domori forró csokoládéink is felmelegítenek a beköszönő hidegebb időkben.

Ősszel is várunk kávé ínyenc, barista és latte art tanfolyamainkon

Nemcsak finom kávét és szép kávés, teás eszközöket, de tudományt és szórakozást is adunk! Kávé iránti szenvedélyed alakítsd tudássá! Októberben még van hely 3 napos barista tanfolyamunkra, mely hasznos tudás, ha bármilyen vendéglátós területen dolgozol, saját üzletet tervezel. Ha külföldre mennél, a nemzetközileg ismert illy által kibocsátott tanfolyam oklevéllel nagyobb eséllyel próbálhatsz szerencsét.

Ha egy könnyedebb, ismerkedő ínyenc kurzussal kóstolnál bele a kávék világába, fél napos Kávé Gourmet tanfolyamunkat ajánljuk, mely szombati családi programnak is kiváló. Ha párosan jönnél, ajánljuk a kedvezményes páros belépőt!

