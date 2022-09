Az őszi szünet rovására meghosszabbítják a téli szünetet

Ha valaki lemaradt volna róla, Gulyás Gergely miniszter újra bejelentette, hogy nemzeti konzultációt fognak tartani a szankciókról, mert "a háború és a háborús szankciók miatt megugrottak az energiaárak". További buzzwordok:

szankciós felár

átlagosan 181 ezer forintos támogatás

Európában a lakosság számára sehol nem áll rendelkezésre;

Brüsszel azt ígérte, hogy a szankciók jobban fognak fájni Oroszországnak, mint nekünk;

Közelebb hozza a háború végét.

"Ehhez képest a nyár óta eltelt négy hónap" - közölte Gulyás, ami szerinte azt jelzi, hogy a szankciók nem hozták közelebb a háború végét, sőt, szerinte Oroszország még kvázi jól is járt velük. "Ha morális alapon álunk, morális alapon se fogadható el, hogy olyan döntéseket hozunk, amelyek Oroszországot hozzák jobb helyzetbe" - közölte Gulyás, aki szerint európai lapokban is komoly viták folynak a szankciókról. Szerinte a szankciók az európai versenyképességet is rontják, amiből Amerika profitál.