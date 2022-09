Öt magyar bűnöző is felkerült az Europol toplistájára

Az Europol legkeresettebb bűnözőinek listájára öt magyar férfi is felkerült - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) csütörtökön a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy idén az Európai Unió tagállamaiból több mint ötven elfogatóparanccsal körözött ember került fel a "Most Wanted" oldalra. Ezen a listán (a legkeresettebbek listáján) olyanok szerepelnek, akiket kábítószer-kereskedelem, pénzmosás, emberkereskedelem, fegyveres rablás, terrorizmus vagy emberölés miatt köröznek. Ide került fel öt olyan férfi, akit az NNI debreceni nyomozói keresnek - tették hozzá.

A közlemény szerint a magyar bűnszervezethez köthető nyomozás 2020-ban indult, majd 2021 tavaszára sikerült azonosítani a debreceni nyomozóknak két olyan bűnszervezetet, amely egymással párhuzamosan terjesztette a kábítószert. Az egyik csapat Bács-Kiskun megyében, Kecskeméten és Kecelen működött. Tagjai marihuána termesztésével, feldolgozásával és a terjesztésével is foglalkoztak. Részint ők látták el kábítószerrel a másik csapatot, amely Hajdú-Bihar megyében bonyolított le drogüzleteket.

A Bács-Kiskun megyei, high-tech technológiával kialakított csarnokot üzemeltető bűnbanda hét tagját sikerült azonosítaniuk az NNI debreceni nyomozóinak, kettőt közülük el is fogtak. Öt ember ellen belföldi, európai és nemzetközi elfogatóparancs van érvényben - írták. Még nem volt példa arra, hogy Magyarországról egyszerre öt körözött is egyidőben szerepeljen a Most Wanted-listán. (MTI)