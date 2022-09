Pénzbüntetést kapott a román tévés, aki szerint a nők 99 százaléka vágyik rá, hogy odacsapjanak nekik

Tízezer lejes pénzbüntetéssel kapott a román médiatanácstól Radu Banciu tévés műsorvezető, miután arról magyarázott az egyik sportműsorban, hogy a nők nem a gyöngéd, nosztalgikus férfiakat kedvelik, hanem az erőszakosakat. „Az általam ismert nők 99 százaléka arra vágyott, hogy időnként odacsapj neki, hogy érezze az autoritást” – mondta Radu Banciu. A meghallgatáson a műsorvezető azzal mentegetőzött, hogy csak metaforikusan beszélt, majd azt kezdte fejtegetni, hogy a párkapcsolati erőszak áldozatául esett nők is felelősek azért, hogy ilyen férfit választottak.

Banciu végül bírásgot kapott, mert a román médiatörvény szerint tilosak a nem, életkor, faj, nemzetiség, állampolgárság, vallási hovatartozás, szexuális irányultság, társadalmi kategória, egészségi állapot vagy fizikai tulajdonság meghatározta csoportokkal, közösségekkel szemben használt sértő, általánosító kijelentések.

A férfi korábban a magyarellenes kijelentései miatt is kapott már bírságot. Korábban azért büntették 10 ezer lejre, mert azt mondta, hogy a magyar „nem is létező nyelv”, és hogy a magyarok az egyetlenek, akik nem tudják beszélni annak az államnak a nyelvét, amelyben élnek, „mert annyira buták, hogy egyszerűen nem képesek megtanulni románul”. Máskor veszélyforrásként említette a magyar kisebbséget, akiket többször is „hazaküldött” Magyarországra.

Ezzel sikerült elérnie, hogy az Európa Tanács rasszizmusellenes bizottságának (ECRI) 2019-ben kibocsátott jelentése a romániai magyar közösség elleni gyűlöletbeszéd kapcsán a B1 Tv Banciu világa című műsorát említi példaként. (Kronikaonline.ro)