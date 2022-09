Körbezárhatták Limanban az oroszokat

Oroszország csütörtökön bejelentette, hogy a csak maga által elismert, még kamunak is csak jóindulattal nevezhető "népszavazások" eredményeként magához csatolt négy ukrán megyét, így hamarosan az a sajátos helyzet állhat elő, hogy, legalábbis orosz szempontból, az ukrán hadsereg Oroszország területén indíthat offenzívát.

A frontra tartó Ukrán lövészpáncélos 2022. 09. 29-én a szeptember közepén felszabadított Izjum határában. Fotó: JUAN BARRETO/AFP

A front északi szakaszán az ukrán erők praktikus szempontból már körülzárták Liman városát - a gyűrű nem zárult be teljesen, de az Institute for the Study of War (ISW) legfrissebb elemzésében idézett frontjelentések szerint elvágták az utolsó utat is, ami a települést az oroszok megszállta területekkel kötötte össze -, márpedig Liman elfoglalásával megnyílik az útjuk Luhanszk megye nyugati és északi részei felé. Olyan szimbolikus győzelmekre nyílik lehetőségük, mint a nyáron hetekig tartó brutális orosz ostrom után elesett Szeverodoneck visszafoglalása.

Az orosz annexió persze eleve sajátos helyzetet teremtett, mivel a csütörtökön annektált négy ukrán megye közül egy sincs, aminek a teljes területét az oroszok ellenőriznék - Rácz Andráshoz hasonlóan én is ide idézném Szele Tamás bon mot-ját, miszerint nem az ukrán csapatok lépték át az orosz határt, hanem az orosz határ lépte át az ukrán csapatokat.