Orbán nem tartja elképzelhetőnek az abortusztörvény szigorítását

A konszenzus nem húsvéti tojás, nem keresni kell, hanem létrehozni. Erre van a Nemzeti Konzultáció.

Soros György.

Ha holnaptól nem jönne gáz, akkor 4,5-5 hónapig a magyar gazdaság úgy tudna működni, mint eddig.

Decemberben módosítják a 2023-as költségvetés számait.

De még idén is lesz nyugdíjprémium.

Hiba lenne együttműködni az ellenzékkel.

Mereven ellenzi az abortusztörvény módosítását.

Az EU-val zajló tárgyalásokról vagy a támogatásokért cserébe benyújtott korrupcióellenes törvényekről nem esett szó.

Orbán Viktor hosszú kihagyás után tért vissza a Kossuth Rádió reggeli műsorába, ahol a nemrég bejelentett Nemzeti Konzultáció reklámozásával kezdett. Azt mondta, az elmúlt 12 év válságai alatt megtanulta, hogy be kell vonni az embereket a döntésekbe, ezért indítanak most is Nemzeti Konzultációt. „Jogilag ez a legrugalmasabb forma, ezért ezt szoktuk alkalmazni.” A miniszterelnök szerint a konszenzus „nem húsvéti tojás, hogy keresgéljük, azt létre kell hozni, esélyt kell adni az embereknek, hogy egyetérthessenek vagy elmondhassák a különvéleményüket”.



Orbán szerint „hazudtak Brüsszelben az európai embereknek”, mert azt mondták, hogy a szankciókat nem terjesztik ki az energiára, és a szankcióval véget lehet vetni a háborúnak. „A háború az elhúzódik, nincs ma ember, aki gyors lezárással számolna, viszont az árak meg az égben vannak, és ez gyötri az embereket,a spekulánsok pedig dörzsölik a tenyerüket.” Orbán nem látott hatástanulmányokat a szankciókról, de ezek nem is nagyon érdekelték volna, mert tudta, hogy ezek növelni fogják az árakat. Persze nem feledkezett meg Soros Györgyről sem. Azt mondta: „Soros Györgytől kezdve már lehet tudni, hogy a nagy részvénytulajdonosok az energiacégekben, azok súlyos extraprofit-milliárdokra tesznek szert.

Csörög a kassza, ők pedig gyűjtik be a pénzt.”

Azt állította, hogy „mi nem szavaztuk meg a szankciókat”, hanem mentesítést harcoltunk ki. Enélkül szerinte sokkal rosszabb lenne a helyzet Magyarországon, akkor szerinte nem is lenne energia. De mivel az ár világpiaci, ahhoz alkalmazkodni kell, nem tudnak külön árat kitalálni az energiára.

Azt mondta, hogy ha nem változtatják meg a szankciókat, akkor a szankciós felár itt marad velünk, és beépül a gazdaságba, és a következő 5-10 évben az életünk részévé válik. Októberben kell világossá tenni, hogy ezt nem akarjuk. Amikor a szankciókat meg kell újítani, akkor kell felülvizsgálat alá vonni a korábbi döntéseket.

Sok pénzt mozgósítottak, hogy betárolják az energiát, szerinte ha holnap reggeltől nem jönne gáz, akkor 4,5-5 hónapig a magyar gazdaság úgy működne, mint eddig. Úgy számol, hogy ha a kormány nem ezt a politikát alkalmazná, a családok minden hónapban 181 ezer forinttal fizetnének többet. Azt mondta, ezt egyelőre bírja a magyar költségvetés, bízik benne, hogy ezt a következő évben is tartani tudják.

Október végére látja a pénzügyminiszter, hogyan alakulnak a költségvetési számok, szerinte idén a vállalt hiányon belül maradnak. A következő évben viszont nehéz a helyzet, december elején megteszik a következő évi költségvetésen azokat a változtatásokat, amiket az energiaárak változása megkövetel.

Politikailag is fontos dolognak tartja a nyugdíjasok helyzetét. Azt mondta, ahogy megy fel az infláció, úgy növelik a nyugdíjakat. Ha nem látják előre, akkor minden novemberben növelik. Ha 3,5 fölötti a növekedés, akkor adnak még egy összeget, szerinte ez a prémium idén is meglesz.

Márki-Zay Péter mozgalmának amerikai támogatásáról azt mondta: „Nehéz együttműködni olyan emberekkel, akiről tudod, hogy nem urai a saját akaratuknak, hanem valaki másnak a kottájából játszanak. Tehát úgy együttműködni valakivel, hogy te tudod, hogy megvásárolták a te tárgyalópartneredet, és a háttérben van valaki, és neked nem is ezzel kéne tárgyalni, hanem a háttérben lévő emberrel, úgyis ő dönti el, hogy mi lesz. Szóval így nagyon nehéz együttműködni bárkivel. A magánéletben is nehéz, az üzleti életben is nehéz és a politikai életben is.

Ezért hiba lenne, ha az ellenzékkel való együttműködésre alapozná a kormány meg az ország a politikáját,

mert ők egyszerűen nem urai saját maguknak. Amerikából pénzelik őket, aki fizet, az rendeli a nótát. Ezzel kell élnünk. Most ilyen ellenzékünk van.”

A szívhang meghallgatásának kötelezővé tételéről elmondta, hogy Magyarországon olyan törvény szabályozza az abortuszt, ami szerinte nyugvópontra juttatta az erről szóló vitákat, „ez egy olyan szabály, amivel a magyar társadalom együtt tud élni”, ezért szerinte hiba lenne ezen változtatni. „Mereven ellenzek mindenféle abortusztörvény-módosítást. A mostani rendszer fönntartása mellett érvelek.” Hozzátette, hogy most nem ezzel a kérdéssel kell foglalkozni, „hiszen szankció van, háború van, itt az a dollárbaloldal”. De egyébként sem tartja elképzelhetőnek a módosítást.