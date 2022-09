Szombaton hetven városban, köztük Budapesten is tüntetnek az iráni nőkért

Legalább 76 halottja lehet már az iráni tüntetéssorozatnak, október 1-jén pedig mintegy hetven országba szervezett szolidaritási tüntetést az iráni diaszpóra. Nálunk Budapesten, a Fővám téren lehet tiltakozás szombat délelőtt.

A tüntetések szeptember 17-e óta tartanak Iránban, miután a 22 éves Mahsa Aminit letartóztatták és agyonverték, amiért nem a vallási szabályoknak megfelelően viselte a fejkendőjét.

Iráni nők tüntetnek Athénban szeptember 24-én. Fotó: LOUISA GOULIAMAKI/AFP

Az Institute for the Study of War nem hivatalos információi szerint szeptember 29-én legalább hat iráni városban zajlottak rezsimellenes tüntetések. Mohsen Mansouri teheráni kormányzó tegnap azt nyilatkozta, alapvetően alábbhagyni látszanak a tiltakozások, ezt az információt viszont nehéz ellenőrizni. Habár a közösségi médián valóban kevesebb felvétel terjed a tüntetésekről az elmúlt napokban, ebben nyilvánvalóan közrejátszik, hogy szeptember 22-e óta az egész országban blokkolják a WhatsApphoz vagy az Instagramhoz való hozzáférést. Azt viszont még a szigorúan szabályozott állami média is elismerte, hogy legalább 41 ember meghalt, és több mint 1200-at letartóztattak - igaz, ők a tüntetőket teszik felelőssé.

Hozzánk is eljutott az információ, hogy október 1-jén, szombaton Irán határain kívül is folytatódhatnak a rezsimellenes tüntetések: világszerte több mint hetven városba szerveztek tiltakozó akciókat. Budapesten a Fővám térre várható szolidarítási tüntetés szombat délelőtt.

Forrás: a szervezők

A BBC az Iran Human Rights (IHR) nevű, norvégiai bázisú emberjogi szervezet jelentésére hivatkozva adott ki egy jelentést, amelyben azt írják, a rendőrség aránytalanul erőszakosan lép fel és éles lőszert is bevet a tiltakozások elfojtására.

A Szabad Európa szerint az iráni olajipari dolgozók kilátásba helyezték, hogy amennyiben a hatóságok nem szüntetik be az erőszakos fellépést, sztrájkba kezdenek, de az iráni nemzeti filharmonikus zenekar sem volt hajlandó színpadra állni szerdán az iráni–iraki háború évfordulója alkalmából tartott rendezvényen. Két helyi startupóriás, a Snapp és a Digikala alkalmazottai is csatlakoztak a munkabeszüntetéshez.