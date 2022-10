Baloldali győzelem született a II. kerületi időközin

Varju László és Nagy Eszter (Demokratikus Koalíció) Fotó: Nagy Eszter FB

Őrsi Gergely, II. kerületi MSZP-s polgármester Facebook-oldalán jelentette be, hogy az egyesült ellenzék jelöltje, azon belül a Demokratikus Koalíció (DK) színeiben induló Nagy Eszter a szavazatok több mint 62 százalékát begyűjtve hatalmas fölénnyel legyőzte a Fidesz jelöltjét.

Nagy 1204 szavazatot kapott, fő kihívója, Bálványkövi István 714-et, a kutyapárti Hildebrand Krisztián 62-t.

A II. kerület 2. számú körzetében azért kellett időközi önkormányzati választást kiírni, mert elhunyt Tompa János DK-s önkormányzati képviselő.

Ugyanebben az egyéni választókerületben 2019-ben Tompa János a szavazatok 49,5 százalékával győzött, Bálványkövi akkor 39,7 százalékig jutott. Áprilisban az itteni országos egyéni választókerület parlamenti mandátumát Tordai Bence 51,9-40,6 szavazati aránnyal nyerte fideszes vetélytársa előtt.

Hogy Őrsi számolt be elsőként a győzelemről, nem meglepetés: Nagy ugyanis inkább a helyben népszerű szocialista polgármester oldalán kampányolt, és kevésbé pártpolitikusként igyekezett pozicionálni magát.

Az eredmény nem váratlan, inkább csak az aránya az, de érdemes rögzíteni, hogy ebben a választókerületben a rendszerváltás óta két alkalom volt, amikor nem a jobboldali jelölt győzött.

1998-ban Varga Előd Bendegúz az MSZP-SZDSZ támogatásával szerzett mandátumot, és azóta is rendre élvezi a helyiek bizalmát, mindig tagja a testületnek. 2019-ben pedig a július elején meghalt Tompa János, aki 10 százalékponttal győzött még úgy is, hogy akkor a kutyapárt 10 százalékot szerzett.



Az április országgyűlési választások óta a Fidesz dominált az időköziken, de a Fővárosban az ellenzék valamelyest magára találni látszik, legutóbb Újpesten is győzni tudott, az I. kerületben pedig meglehetősen gyanús körülmények között vérzett el. Ezzel együtt még Budapesten is kormánypárti dominancia érzékelhető. 14 választásból 10-et a jobboldal nyert itt is.

Vasárnap időközi választásokat tartottak több más településen is. Dunaalmáson Makay Tibor független jelöltet választották polgármesterré meggyőző, 56 százalékos (325 szavazat) fölénnyel. Hunyán és Zebegényben is választottak a helyiek - amint érkeznek eredmények, frissítjük a cikkünket.