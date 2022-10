Bojko Boriszov győzhet Bulgáriában, de távolról sem biztos, hogy kormányt is tud alakítani

Bojko Boriszov, volt bolgár miniszterelnök, GERB Fotó: DIMITAR DILKOFF

Exit pollok alapján nagyon úgy tűnik, hogy a volt miniszterelnök Bojko Boriszov pártja, a Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) szűken ugyan, de győzelmet arat a vasárnapi bolgár választásokon.

A Gallup International és az Alpha Research exit poll felmérései szerint a jobbközép GERB a szavazatok 23,6-25,5%-át szerezte meg, míg fő riválisa, a reformpárti Kiril Petkov pártja, az eddig kormányzó Változás 19,5-19,9 százalék körül áll.

A vasárnapi a negyedik választás az elmúlt két évben Bulgáriában. Legutóbb, 2021 áprilisában, Petkov győzött, idén júniusban viszont elveszített egy bizalmatlansági szavazást.

Ha az eredmény nagyjából így marad, az kemény koalíciós tárgyalásokat ígér, és nem kizárható a parlament újbóli feloszlatása és egy újabb választás kiírása sem.



Elhúzódhat az a bizonytalan időszak, ami a bolgár politikát az elmúlt két évben is jellemezte, és ez kockáztathatná akár az euróövezethez való, 2024-re tervezett csatlakozást is.

Szófia, amely Moszkva legfontosabb szövetségese volt az EU-ban, elfordult Oroszországtól az invázió megindulását követően, és az oroszellenes Lengyelország mellett az első olyan uniós tagállam lett, amelynek gázszállításait a Gazprom leállította.



A kampány során Boriszov alapvetően euroatlanti politikát ígért, de ígéretett tett arra, hogy a háború követően igyekszik majd pacifikálni az orosz kapcsolatokat is. A 42 éves Petkov viszont nem valószínű, hogy hajlandó lenne koalícióra lépni vele a súlyosan korrupt Boriszov-hagyaték miatt. A két nagy tömörülésen kívül hat másik párt is bejuthat a parlamentbe, köztük a szocialisták és az oroszbarát, nacionalista Újjászületés is, de ők alighanem kevesek lesznek a kormányalakításhoz.

Elemzők szerint viszont a nagy pártok, tudatában az ukrajnai háború gazdasági kockázatainak, látván az előttük álló nehéz telet, és a választók politikai instabilitás miatti szorongásait, félretehetik nézeteltéréseiket, és egy technokrata kormány mellett dönthetnek. (Reuters)