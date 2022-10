„Kapcsolják fel a villanyt!” - százezrek tüntettek Kubában, mert napok óta nincs áram

Több százezren tüntettek Havannában pénteken, követelve az áramszolgáltatás helyreállítását. Az Ian hurrikán miatt kedden egész Kubában elment áram, ami a lakosság egy részét napokkal később is érintette. A kormány szerint szombat reggelre a fővárosban élők 82 százalékánál megoldották a problémát, de így is tömegek maradtak áram nélkül, akik aznap is folytatták a tiltakozást.

Fotó: YAMIL LAGE/AFP

A Reuters szerint a tüntetők azt skandálták, „kapcsolják fel a villanyt”, szidalmazták Miguel Díaz-Canel elnököt, egy sötétségbe borult lakónegyedben pedig „szabadságot” követeltek. A hangulat békés maradt, és többnyire csak azokban a városrészekben tiltakoztak, ahol még nem sikerült megjavítani a rendszert.

A város vezetése abban bízik, hogy vasárnap estére mindenhol újra lesz világítás, a tüntetőkre pedig azt mondták, akadályozzák a munkát. A demonstráción kormánypárti csoportok is felbukkantak, köztük botokkal és baseball-ütőkkel felszerelkezett férfiak.

Kormánytisztviselő beszél a tüntetőkkel Fotó: YAMIL LAGE/AFP

Havannában az internetszolgáltatás is összeomlott néhány órára a tüntetések estéjén, de ez nem a hurrikán következménye, hanem a kormány akciója lehetett. A Reuters által idézett kiberbiztonsági szervezet, a NetBlocks vezetője szerint az időzítés arra utal, hogy szándékosan próbálják korlátozni a hírek terjedését. A kormány nem reagált.

Fotó: ADALBERTO ROQUE/AFP

A Wall Street Journal szerint a kubai vezetés pénteken az Egyesült Államokhoz fordult segítségért az Ian pusztítása matt.