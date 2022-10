Áttörés északon és délen

Jelentős sikereket ért el az ukrán hadsereg a hétvégén. Az északi fronton alakulataik a sikeres bekerítés után szombaton felszabadították Liman városát, aminek orosz szempontból stratégiai jelentősége volt, lévén ez volt az utolsó nagy vasúti csomópont Doneck megye északi részén, amit még ellenőriztek. Liman elvesztésével lényegében feladhatják Doneck megye északi részének elfoglalására a háború kirobbantása óta szőtt terveiket, és már inkább arra kéne koncentrálniuk erőiket, hogy Luhanszk megye február óta megszállt északi részét meg tudják tartani.

De ha valami eddig nyilvánvalóvá vált az ukrajnai háborúban, az az, hogy az orosz hadsereg képtelen egynél több frontszakaszra koncentrálni, párhuzamosan több irányú támadóműveleteket sikerrel végrehajtani. Ehhez nem csupán az emberük és a hadfelszerelésük nincs meg, de a jelek szerint a tudásuk sem - miként, mint a jelek mutatják, ahhoz sem, hogy összhaderőnemi műveleteket hajtsanak végre.

Bár Liman felszabadítása is nagyon komoly fejlemény, és az orosz vereség léptékében csak a kijevi csatavesztéshez és a harkivi vereséghez mérhető, még csak nem is ez volt a hétvége legjelentősebb fejleménye a frontokon. Limant részben a már Kijev alatt szétvert, a harkivi csatában lényegében megsemmisített reguláris alakulatok mellett az orosz hadsereg taktikai tartaléka, a BARS gyengén felszerelt alakulatai tartották, a város elestéért az orosz telegramnyilvánosság meghatározó hangjai, a haditudósítókból, egykori katonákból és ukrajnai szakadárokból összeállt katonabloggerek közössége javarészt a a hadvezetést okolják, amiért az az elmúlt hetekben nem vetett be tartalékokat a frontvonal megerősítésére.