Elon Musk szavazást indított a Twitteren az elcsatolt ukrán területekről, Zelenszkij szavazással vágott vissza

Illusztráció: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild via AFP

Magához képest is nagy baromságot posztolt Elon Musk. Arról írt, hogy Oroszország a mozgósítással totális háborút is indíthat Ukrajna ellen, és a világ leggazdagabb embere szerint mivel Oroszország lakossága a többszöröse, Ukrajna nem nyerhet. Musk eközben szavazást is indított, hogy a Donbászban és a Krímben élők Oroszországhoz vagy Ukrajnához akarnak-e tartozni (bárki szavazhat igennel vagy nemmel).

Volodimir Zelenszkij erre flémeléssel vágott vissza a kamunépszavazásokra kamuszavazással reagáló, flémelő botrányhősnek, és az ukrán elnök szavazást indított a Twitteren, hogy ki melyik Elon Muskot szereti jobban, aki Ukrajnát támogatja vagy aki Oroszországot.