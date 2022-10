Rekord nézőszámmal zárta tizenegyedik szezonját a Budapest Park

2022-ben is a legkülönfélébb zenei stílusokból csemegéztek, és minden eddiginél több nemzetközi koncertet bonyolítottak le: olyan világsztárokat is vendégül láttak, mint Billy Idol, a Pet Shop Boys vagy a Deftones. Április közepétől októberig 88 koncertnapon összesen 176 különböző zenekar fordult meg az idén radikális fejlesztésen átesett nagyszínpadon. A koncerteket monumentális kivetítőkön követhette nyomon a közönség, de a lehető legkiválóbb hangminőség érdekében is rengeteg újítást vezettek be, amik amellett, hogy a lehető legjobb koncert hangzást biztosították, jelentősen csökkentette környezetük zajterhelését is. A Fővárosi Közgyűlés a napokban meghosszabbította a helyszín területhasználati engedélyét további öt évre, 2027 végéig.



Tovább dolgoztak az éjszakai élet felpezsdítésén is, így a Parkon belül 4 tánctéren összesen 164 különböző bulival várták a táncolni vágyókat. A hatalmas befogadóképességgel bíró helyszín a koncertek és afterek tekintetében rekord mennyiségű teltházat (21 db) könyvelhetett el. Mindeközben már bőszen a jövő évi koncerteket szervezték - programnaptárjuk már kb. 60%-ban kész van, és történetük során először már az évad vége előtt elkönyvelhették a jövő évi első telt házat: a május 12-i Kispál és a Borz-koncertre ugyanis kevesebb, mint egy hét alatt minden jegy elkelt.

Szezon közben is több újítással álltak elő, amelyből az egyik legfontosabb a hibrid repohárrendszer bevezetése volt. Ennek lényege, hogy a vendég maga dönti el, hogy brandingelt újrapoharat vásárol, vagy ingyenes, áttetsző pohárba szeretné italát - utóbbi esetben arra kérik vendégeiket, hogy ne vigyék haza, hanem adják le a pultokban vagy a kijelölt leadópontok. Ez egy sokkal környezetbarátabb és vendégközpontúbb megoldásnak bizonyult, amelynek sikerességét a következő hetekben értékelik ki.

Az idei évben is nagy figyelmet fordítottak arra, hogy különböző területeken nyújtsanak segítséget, és ahogy a zenei felhozatal tekintetében, úgy ezen a téren is nagyon sokrétű a munkájuk. A szezont rögtön egy grandiózus segélykoncerttel indították, amelynek teljes jegybevételével, azaz 4.474.963Ft-tal a háború civil károsultjait támogatták a Budapest Bike Maffia, a Magyar Vöröskereszt, a Migration Aid és az UNICEF Magyarország szervezetein keresztül. Illetve az évad egésze alatt honlapjukon bárkinek lehetősége volt 999 Ft-os adományt vásárolni, amelyből további 1.775.223 Ft-ot gyűjtöttek az előbb említett szervezetek számára. Májusban megszervezték első jótékonysági futásukat, a nevezési díjból befolyt összeget (2.354.608 Ft) a Pető Intézetnek ajánlották fel. Idén is helyszínt biztosítottak a Pride felvonulás hivatalos afterének, a Rainbow Partynak. Támogatták az Átrium színházat, a Vesta Home-mal közös Alkoss szabadon elnevezésű pályázattal pedig óvodáknak segítettek, de többször szerveztek gyűjtést is.

Bár a fókusz természetesen a zenén maradt, idén is rengeteg kiegészítő, színesítő programmal várták az érdeklődőket - három alkalommal került megrendezésre az egész családnak szórakozást kínáló gyerekprogram, a Pöttömkert; jógázhattunk Jordán Adéllal; többek közt a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ kiállítását is megnézhettük; bevásárolhattunk a zenészek ruhatárából a szintén jótékonysági vonatkozású Repeat gardróbvásáron, de női civil szervezetek munkájával is mélyebben megismerkedhettünk a Margaret Island Flower Power elnevezésű koncertjén.

A minden eddiginél sikeresebb szezont a Quimby telt házas visszatérésével zárták, de a jubileumi évnek még koránt sincs vége. November elején jelenik meg a Budapest Park elmúlt 10 évét bemutató képes kötet Backstage címmel, a Libri Kiadó gondozásában. A Sajó Dávid által jegyzett könyvben a stábtagok, zeneipari szakemberek és természetesen a Parkban fellépő előadók, zenekarok szemén keresztül követhetjük végig a szórakozóhely nem mindennapi történetét. És ha mindez nem lenne elég, akkor tovább emelik a tétet: a tavalyi nagy sikerre való tekintettel decembertől újból várják a korcsolyázni vágyókat a “téli Parkba”, vagyis a Jégvilágba, ahol a tőlük megszokott innovatív hozzáállásnak köszönhetően az előző évnél is felszereltebb és hangulatosabb téli mesebirodalomba invitálják a látogatókat.