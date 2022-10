Tarr Béla a Freeszfe új elnöke

Új elnökséget választott a Freeszfe Egyesület, melynek tagjai:

Tarr Béla filmrendező - elnök

Veszprémi Judit kommunikációs vezető - operatív elnök

Nyári Ádám zenés színházrendező hallgató - diákelnök,

Elefánti Emma színházcsináló hallgató - felnőttképzésért felelős elnökségi tag,

Kárpáti Péter író, dramaturg és Gaál Anna dramaturg hallgató - színházi területért felelős elnökségi tagok,

Gigor Attila filmrendező, Faur Anna filmrendező és Ladányi Jancsó Jákob filmrendező hallgató - filmes területért felelős elnökségi tagok,

Hegyi Vivien televízió- és médiahallgató - tévés területért felelős elnökségi tag.

A Freeszfe Egyesületet azután hozták létre, hogy diákok és oktatók tömegesen távoztak a Színház- és Filmművészeti Egyetemről (SZFE).

A Freeszfe-ben volt és jelenlegi SZFE-s hallgatók, oktatók dolgoznak. Mint írják, fő céljuk „egy szabad alkotóhely megteremtése, ahol színdarabok, filmek, novellák, látványtervek és egyéb művészeti alkotások születhetnek”. Oktatási tevékenységet is végeznek, amit külföldi egyetemek is elismernek, így azok a hallgatók is diplomát szerezhetnek, akik nem akarnak az SZFE-n tanulni.

Az SZFE-t más egyetemekhez hasonlóan 2020-ban adták alapítványi fenntartásba. Az egyetem korábbi vezetése elismert, de Vidnyánszkyval szemben nem kifejezetten kritikus művészeket ajánlott a kuratóriumba, hiába, mindegyiket lesöpörték az asztalról. Erről és az egész folyamat hátteréről Urfi Péter írt tavaly augusztusban „Jött a hatalom sértett embere, és elfoglalt egy egész egyetemet” című cikkében.

A tiltakozó hallgatók később elfoglalták az egyetemet, majd tömegesen hagyták el az intézményt, részben külföldön folytatva a tanulmányaikat a Freeszfe Egyesület segítségével. A távozó tanárok helyére újak érkeztek, például Velkovics Vilmos a fideszes médiából. A különböző szakokat egymástól távol, új épületekbe költöztették.