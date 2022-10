Csütörtöktől az új munkahelyén, egy weboldalnál kezd a Kölcseyből kirúgott kémiatanár

Gyorsan talált új munkát Palya Tamás, a budapesti Kölcsey Ferenc gimnáziumból a polgári engedetlenségi akcióik miatt kirúgott 5 tanár egyike – írja a Szabad Európa. Palya még nem írt alá, így cégnevet nem mondott, csak annyit, hogy egy olyan oktatáshoz kapcsolódó weboldalnál lesz félállása, amit tanárok használnak. Ő az egykori kollégáit fogja annak használatára tanítani. Emellett vállalkozóként is tervez magánórákat adni délutánonként diákoknak.

A Szabad Európának azt nyilatkozta, a végzős osztálya és a tanári nagyon fog hiányozni neki. A búcsú nehéz volt, nemcsak a diákjai könnyeztek, hanem ő is.

Az eltávolításukról ezt nyilatkozta:

„Az a nevetséges, hogy azzal az indokkal rúgtak ki minket, hogy veszélyeztettük a diákok tanuláshoz való jogát. Na most én voltam bent ma is, tegnap is, az óráink ki vannak húzva, nincs, aki megtartsa. Teljesen jogos volt az igazgató írása, ami megjelent a Facebookon, hogy a tankerület veszélyezteti az oktatást. Azzal, hogy kirúgtak, sokkal több óra marad el, mint ami a polgári engedetlenség miatt elmaradt.”