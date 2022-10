Trump pincérnek nézte a színes bőrű törvényhozási alkalmazottakat

Donald Trump ugyan egy cikluson át volt csak az Egyesült Államok elnöke, de viharos négy éve alatt több könyvre elég sztorit hagyott maga után. Az elnöki életművét földolgozó legújabb kötetet, a Magabiztos Embert (Confidence Man, kínálkozik még pár értelmezési lehetőség a cím jelentésére) Maggie Haberman, a New York Times veterán fehér házi tudósítója jegyzi. Még nem olvastam a több mint kétszáz forrással készült interjúkon alapuló kötetet, de a BBC már szemezgetett a legérdekesebb sztorikból.

Donald Trump, a bukott elnök 2022. március 26-án kampánysapkákat hajigál rajongóinak a "Mentsük meg Amerikát" szervezet georgiai rendezvényén, ahol a QAnon-hívő Marjorie Taylor Greene republikánus képviselő társaságában lépett fel. Fotó: PETER ZAY/Anadolu Agency via AFP

Még saját lányát és vejét is ki akarta rúgni

Még John Kelly volt Trump kabinetfőnöke, vagyis 2017 nyara és 2018 vége között valamikor Donald Trump saját lányát és vejét, Ivanka Trumpot és Jared Kushnert is ki akarta rúgni fehér házi tanácsadói állásukból. Jó szokása szerint mindezt rögtön, az érintettek tájékoztatása nélkül saját Twitterén akarta bejelenteni, de Kellynek sikerült rábeszélnie, hogy mielőtt tweetelne, beszéljen már velük személyesen is. Trump végül egyáltalán nem említette lányának, hogy ki akarja rúgni, de végül nem is rúgta ki.

Bombázni akart Mexikóban

Haberman értesülései szerint Trump elnöksége során többször is fontolgatta, hogy beveti az amerikai légierőt a mexikói drogkartellek ellen. Ezen még az a Mark Esper is kiakadt, akit Trump az akadékoskodó exkatonák helyett nevezett ki védelmi miniszternek. A legviccesebb az egészben az ötlet eredettörténete. Trumpnak akkor jutott eszébe először Mexikó bombázása, amikor az amerikai tisztiorvosi szolgálat hivatásos állományának admirális rangú tisztiorvosával, Brett Giroir-val találkozott, aki az alkalomhoz illően egyenruhában jelent meg, azt a képzetet keltve Trumpban, hogy egy katonával beszél. Trump stábja a történtek után megkérte Giroir-t, hogy a jövőben, ha lehetséges, ne viseljen egyenruhát, amikor Trumppal találkozik.

Nagyon is félt, hogy bele fog halni a covidba

Donald Trump 2020 októberében, közvetlenül a választás előtt betegedett meg - emiatt az egyik jelölti vita is elmaradt -, és olyan súlyos állapotba került, hogy még kórházi kezelésre is szorult. Trump amúgy többször is próbálta jelentéktelennek beállítani a járványt, mert attól tartott, hogy az árt politikusi imidzsének és újraválasztási esélyeinek.

Nagy-Britanniai látogatásán saját ingatlanérdekeltségeiért lobbizott

Haberman két jelenetet emelt ki Donald Trump és Theresa May találkozóiról, melyekből akadt egy pár Trump elnöksége alatt. Az egyik alkalommal Trump az abortusszal kapcsolatban azt fejtegette, hogy "vannak választáspártiak és életpártiak. Képzelje el mi volna, ha egy tetovált állat megerőszakolná a lányát, aki teherbe esne". Majd hirtelen témát váltva észak-írországi ingatlanberuházásáról kezdett beszélni, leginkább arról, hogy hogyan lehetne megakadályozni szélerőművek telepítését annak közelébe.

Azt kérte Giulianitól, hogy "bármi áron" fordítsa meg a bukott elnökválasztás eredményét

Nem mintha eddig kétségeink lettek volna Donald Trump szándékai felől, aki az egyre gyűlő bizonyítékok alapján még az államcsínytől se riadt volna vissza hatalma megtartása érdekében. De Haberman könyve szerint Rudy Giulianit, személyes ügyvédjét a vereség után arra utasította, hogy bármi áron változtassa meg az eredményt. "Oké, Rudy, te vagy a főnök. Vadulj meg, csinálj bármit, amit csak akarsz, engem nem érdekel" - utasította.

Lehúzott a vécén pár fontos iratot

Donald Trump egyik fura szokása volt, hogy rendszeresen semmisített meg fontos iratokat, amelyek már nem érdekelték. Általában fecnikre tépte az amerikai törvények alapján gondosan archiválandó iratokat, de stábja gyakran talált ilyen fecniket eldugult vécékben is.

A színes bőrűeket pincérnek nézte

Az Egyesült Államok multikulturális, multietnikus társadalom, így hát mi sem természetesebb, hogy még a washingtoni politikai elit is színes társaság, dolgoznak ott fehér emberek mellett színes bőrűek is. Donald Trump régmúlt korok gyermeke, így hát ahhoz szokott, hogy ha valakinek nem fehér a bőre, az gazdag fehér emberek társaságában legfeljebb cseléd lehet. Ezért eshetett meg, hogy amikor beiktatása után a törvényhozókkal találkozott, egy sokszínű demokrata küldöttség láttán a színes bőrű munkatársakat arra utasította, hogy hozzák már végre a zsúrszendvicset.