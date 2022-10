22 milliárd forintos profittal zárt az állami közbeszerzéseken taroló takarítócég

Négy hónapos késéssel, múlt hét végén tette közzé 2021-es beszámolóját a B+N Referencia Zrt., mint a G7 írja, számítani lehetett arra, hogy a vállalatnak rendkívül jó éve volt a tavalyi: a takarítócégként induló, de ma már magát létesítményüzemeltetőként meghatározó vállalat a magyar gazdaság legdinamikusabban növő szereplője lehet, még Mészáros Lőrinc sem tud hasonló sikertörténetet felmutatni.

A beszámoló szerint a B+N Zrt. a tavalyi évet 127 milliárd forintos árbevétellel zárta, és 22 milliárd forintnyi adózás utáni nyeresége is megmaradt. Mint a G7 írja, öt évvel korábban csak pár milliárd forintos forgalmuk és 100 millió forint alatti profitjuk volt. Az elmúlt években viszont egymást érték az állami közbeszerzések, és a takarítás mellett több száz állami ingatlanban végeztek felújítási, karbantartási munkákat, és kertészettel vagy kártevőirtással is foglalkoznak.

Korábban a cég azt mondta a lapnak, hogy az állami és magánbevételek aránya 41-59 százalék náluk, és vannak valóban piaci partnereik is, de ezek között is felbukkannak kormányközeli érdekeltségek is.