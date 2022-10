A költségvetési biztos szerint a magyar kormány a jó irányba tett lépéseket, de számos EP-képviselő közel sem volt ennyire meggyőzve

Az Európai Parlament keddi, strasbourgi vitanapján ismét téma volt a magyar jogállamiság helyzete, illetve az uniós források kérdése, és az Euronews beszámolója szerint a Bizottság részéről Johannes Hahn költségvetési biztos azt mondta a magyar kormány által benyújtott korrupcióellenes törvényekről, hogy

„ezekkel az intézkedésekkel Magyarország fontos kötelezettséget vállalt a jó irányba. Kifejezetten üdvözlöm ezt a konstruktív hozzáállást, még akkor is, ha későn érkezett."

A lap beszámolója szerint számos EP-képviselő ennél jóval szkeptikusabbnak tűnt, és az Euronewsnek nyilatkozó holland liberális Sophie in 't Veld például azt mondta:

„Nagyon jól ismerjük Orbán Viktort, nem hinném, hogy ebben a teremben bárki is hinne neki. Honnan tudjuk, hogy nem fordítja-e vissza ezeket a reformokat, ha megkapta az uniós pénzeket?”

Ehhez képest a fideszes Hidvéghi Balázs szerint nem is kéne Magyarországgal foglalkozni egyáltalán: „Az itt ülő szélsőséges képviselők folytatják az ideológiai zsarolást, és széthúzást szítanak. Magyar baloldali képviselőkkel karöltve a legabszurdabb vádakkal állnak elő, csak azért, hogy a magyar emberek ne kapják meg a nekik járó forrásokat."

A vitában aztán például Jeroen Lenaers holland néppárti képviselő az EU-t egy fogatlan tigrishez hasonlította, ami nem tudja megakadályozni, hogy továbbra is oligarchákhoz vándoroljanak az uniós források, míg a német liberális Moritzs Kröner szerint parasztvakítás zajlik: ha fel is függesztik ezt a 7 és fél 5 milliárd eurót, akkor is lehetősége marad a magyar kormánynak hogy úgy sakkozza ki őket, ahogy akarja. Egy választási győzelem nem igazolhatja az európai források ellopását, illetve az európai értékek megsértését, mondta el Stanislav Polčák cseh néppárti képviselő.

Johannes Hahn Fotó: VIRGINIA MAYO/AFP

Voltak, akik azt javasolták, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A vita megint úgy nézett ki, mint három hete, amikor az EP kimondta, hogy Magyarország többé nem teljes demokrácia: a nagy frakciók képviselői támadták a magyar kormányt, melynek védelmére a fideszes EP-képviselők mellett főleg szélsőjobboldali politikusok siettek.

Az Euronews beszámolója alapján Johannes Hahn költségvetésért felelős biztos szerint mutatja a téma jelentőségét, hogy milyen sokan voltak jelen és vettek részt a vitában. Mint fogalmazott, Magyarország bejelentette, hogy teljesíteni fog egy intézkedéskatalógust, és hogy korai lenne előre kijelenteni, hogy ez nem elégséges, hogy mi fog történni. Kitért arra is, hogy a 17 intézkedés nem kompromisszumos, világos elképzeléseik vannak. Mint mondta, „nem kell előre feladnunk, és kijelentenünk, hogy ez nem működik.”

A veszélyben lévő uniós forrásokról, az ide vezető útról és a magyar kormány válaszkísérleteiről szólt az Országzászló című politikai műsorunk legutóbbi adása, érdemes azt is meghallgatni.