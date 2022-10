A szaúdiak és az oroszok együtt fognák vissza a kőolajtermelést, felnyomva így az árakat

Szaúd-Arábia az olajárak megemelésére készül a kiemelt fontosságú bécsi csúcstalálkozón, ami várhatóan fel fogja bosszantani az Egyesült Államokat, ugyanakkor segítséget jelenthet az oroszoknak, írja a Financial Times.

A szerdai OPEC+ találkozón a lap információi szerint Rijád és Moszkva a termelés visszafogását jelenthetik be. A pontos mérték még mindig kérdéses, de a szaúdi és az orosz javaslat napi 1-2 millió hordóval kevesebb kőolaj kitermeléséről szólhat, de lehetséges, hogy a változtatást több hónapon keresztül csúsztatva vezetik be. A brit gazdasági lapnak nyilatkozó elemzők szerint a lépés amerikai válaszlépéseket léptethet életbe.

Bécsben készülnek a szerdai csúcsra Fotó: JOE KLAMAR/AFP

Előrejelzések szerint ez lehet a Kőlaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) legfontosabb találkozója az elmúlt évekből, és a lap úgy tudja, hogy a termelőországok attól tartanak, hogy az orosz olajra tervezett ársapka idővel precedenst jelenthet más termelők kőolajának esetében is.

Ott lesz Bécsben várhatóan a legbefolyásosabb orosz energetikai vezető, Alexander Novak is, és úgy tudni, hogy ő is a termelés jelentős visszavágását támogatja majd. Ez persze érdeke is Oroszországnak, hiszen a szankciók miatt az oroszok jelenleg csak jelentős kedvezménnyel tudják eladni a kőolajukat, hiszen azt az európai piac nem nagyon vásárolja.

Egy ilyen bejelentésnek várhatóan nagy hatása lenne az olajárra, ami nyár óta visszaesett, és jelenleg 91,5 dollár/hordós áron van. Ez történeti perspektívából nézve még mindig magas, de jelentős korrekciót jelent a korábbi kiugrásokhoz képest.

A világ legnagyobb olajexportőre, Szaúd-Arábia és a legnagyobb olajfogyasztója, az Egyesült Államok közötti feszültség egyes elemzők szerint az orosz invázióval felerősödő energiaválság hatására tovább mélyült.

Az Egyesült Államok célja lett az is, hogy az oroszok kevesebb olajbevételhez juthassanak hozzá, hogy ne finanszírozhassák abból a háborújukat, épp ezért a szaúdi-orosz együttműködés hírét biztos nem fogják jó szemmel nézni a Fehér Házban.

A döntés ráadásul két hónappal azután történhet meg, hogy Joe Biden amerikai elnök Szaúd-Arábiában járt, és azt mondta Mohamed bin-Szalman koronahercegnek, hogy a királyságnak további lépéseket kéne tennie a kitermelés bővítéséért. De még a múlt héten is két befolyásos amerikai tisztviselő járt Szaúd-Arábiában tárgyalni.

Közben azonban augusztusban az amerikai energetikai miniszter, Jennifer Granhol arra figyelmeztette az amerikai finomítókat, hogy építsenek hazai tárolókapacitásokat, ahelyett, hogy behozzák az olajat, és már felmerült az is, hogy a Biden-kormány korlátozásokat vezessen be a finomított olajszármazékok behozatalára. Ez a szándék lendületet kaphat, ha az OPEC-csúcson tényleg a kitermelés visszavágásáról döntenének.

Az amerikai olajipari lobbiszervezetek mindenesetre jelezték, hogy nem értenek egyet semmiféle korlátozással, és az szerintük csak az árak további emelkedéséhez vezetne belföldön és globálisan is.

A Fehér Ház szóvivője jelezte, hogy a kormány nem fog előzetesen kommentálni semmiféle leendő, esetleges OPEC-döntést, és elmondták azt is, hogy nem tervezi a kormány, hogy újabb hordókat szabadítsanak fel a stratégiai tartalékból, mint ahogy az idén történt, a felszökő energiaárak letörésére.