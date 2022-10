Az abortuszellenes georgiai szenátorjelölt fizethetett a barátnője abortuszáért

Herschel Walker, korábban NFL-játékos, most pedig az abortusz teljes betiltását támogató amerikai szenátorjelölt tagadja, hogy 2009-ben fizetett volna barátnője abortuszáért. Utóbbiról a Daily Beast számolt be még hétfőn.

A hírek nem jöttek most jól Walkernek, miután azt reméli, hogy lenyomhatja a 2020 óta hivatalban lévő demokrata Raphael Warnockot. Utóbbi a republikánusok számára azért lenne fontos, mert Warnock győzelme biztosított a demokratáknak 50 mandátumot a kongresszus felsőházában. Ennek köszönhetően tudták elfogadni az elmúlt két évben Joe Biden kezdeményezéseit.

Az abortuszkérdés Walker kampányában is központi szerepet játszott, szerinte az abortuszt nemi erőszak vagy vérfertőzés esetén sem szabadna engedni. A Daily Beast cikke szerint 2009-ben viszont még nem így gondolkodott, az írás szerint gyakorlatilag rávette az abortuszra akkori barátnőjét, akinek csekket is küldött. Erről most az akkori barátnő beszélt, aki azt mondta, azért állt elő, mert „egyszerűen nem bírja tovább ezt a képmutatást”.

Herschel Walker Fotó: MEGAN VARNER/AFP

Walker Twitteren reagált, ahol azt írta, „határozottan tagadja” ezeket a vádakat, és azt ígérte, pert indít a Daily Beast ellen. A republikánus szenátorjelöltet egyébként az elmúlt években két nő is megvádolta családon belüli erőszakkal, volt felesége, Cindy Grossman 2005-ben kért vele szemben távoltartási végzést, miután Walker megfenyegette. Emellett arról írtak, hogy van még három gyereke három különböző nőtől. Ezt a kampány során először nem ismerte el, később pedig már azt mondta, „sohasem tagadta” a létezésüket.

Hétfőn este aztán fia, Christian Walker is arról írt, hogy apja elhagyta őket és megfenyegette az anyját: „Ne hazudj az általad tönkretett életekről, és ne tégy úgy, mintha valami erkölcsös családapa lennél.” (BBC)