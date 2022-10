Évek óta senki nem tud úgy tüntetni Magyarországon, mint ezek a diákok

Szerda reggel háromnegyed 8 és 9 között élőlánccal tüntettek a diákok és a szülők a tanárok mellett, akiket újabban nem csak azzal sújt a kormány, hogy éhbérért dolgoztatja őket, de a polgári engedetlenkedő tanárokat még ki is rúgják.

Már kedd este lehetett tudni, hogy az eredetileg a Keleti pályaudvartól az Erzsébet híd pesti hídfőjéig tervezett élőlánchoz sokkal többen csatlakoznának, ezért a szervezők a lefoglalt területet kibővítették Budára is, egészen a Szél Kálmán térig.

Én háromnegyed nyolckor a Keletitől indultam el a Rákóczi úton a Blaha, majd az Astoria, végül pedig az Erzsébet híd irányába. A propaganda média aligha tud majd olyan képet mutatni az élőláncról, amin az látszik, hogy kevesen voltak - a HírTv-nek azért sikerült a nyilvánvalóan nem a demonstráció alatt felvett üres utcát mutogatni - ugyanis nem csak egy sor alkotta az élőláncot, hanem végig rétegzett, tömött sorokban álltak a demonstrálók. És hogy kik voltak ezek a demonstrálók?

Ebbe is aligha fognak tudnak belekötni, ugyanis 90 százalékban diákok álltak a járdán transzparensekkel, akik egyáltalán nem bulizni mentek ki, hanem pontosan tudták, miért vannak ott: a tanáraikért.

Fotó: Bankó Gábor

Fotó: Bankó Gábor

Fotó: Bankó Gábor

Ez pedig alapvetően meghatározta a tüntetés hangulatát. Nem tudom megmondani, mikor jártam utoljára ennyire erős demonstráción, ami egyszerre volt felemelő és rendkívül megható. Szinte minden diák kockás ingbe öltözött, sokan készültek kreatívabbnál kreatívabb transzparensekkel, az élőlánc mellett haladva pedig időről időre skandálás csendült fel a diákok részéről:

Fizessétek ki a tanárainkat! El a kezekkel a tanárainktól! Ne rúgjátok ki a tanárainkat!

Egy ilyen skandálás alkalmával láttam meg egy kockás inges tanárt, aki befordult a Blaha Lujza téri árkádok alá, hogy a diákok ne lássák, ahogy elsírja magát. Teljesen érthető módon, ugyanis tényleg nagyon megható volt, ahogy ennyi diák ott állt az út szélén, miközben az autósok, akik elhaladtak mellettük megállás nélkül dudáltak, amit a diákok üdvrivalgással, tapssal és hullámzással jutalmaztak.

Fotó: Bankó Gábor

Sok biciklis is csengetéssel fejezte ki a szimpátiáját, egy biciklis férfi egy hatalmas kockás zászlóval húzott végig a tömeg mellett Budától egészen Pestig, neki is nagyon örültek a demonstrálók.

Fotó: Kiss Bence

Sokszor a járdán alig lehetett elférni, lyukak pedig egyáltalán nem voltak a láncban, a Blaha Lujza tér környékén volt a legnagyobb a tumultus, de a Kossuth Lajos úton is annyian voltak, hogy az út mindkét oldalán lévő járdán tömegek álltak. Javarészt csak középiskolás diákok voltak, de néha felbukkantak a láncban általános iskolások is, akik „Fizessétek ki a tanárainkat!” skandálással akasztották ki a cukiságmérőt.

Fotó: Bankó Gábor

Fotó: Bankó Gábor

Ahogy az élőláncot is közvetítő kollégáim írták, lehetetlen lett volna megbecsülni, hogy mennyien voltak, de az biztos, hogy volt, ahol szinte a teljes iskola kivonult: találkoztunk eötvösös, AKG-s, kölcsey-s, szinyeis, trefortos és polis osztályokkal is. Az eseménynél szervezők által megjelentetett posztok szerint összesen 71 iskola vett részt az élőláncban, ami több mint 5 kilométer hosszú volt, és a becslések szerint 11 ezer demonstrálót foglalt magába.

Az Erzsébet hídon, ahol nagyobb volt a hely, egyre inkább a bulihangulat vette át a szerepet. Néhány diákcsoport a földön ülve zenét hallgatott, de több olyan lánycsoportot is láttam, akik körbe állva, egymás kezét fogva néptáncot jártak, hogy kevésbé fázzanak a csípős reggelen.



Fotó: Bankó Gábor

Aki szerda reggel csak egy pillanatra is elhaladt az élőlánc mellett, annak be kell ismernie, hogy Magyarországon évek óta sem az ellenzék, sem más társadalmi csoportok nem tudtak olyan felemelő, jó hangulatú és mégis ízig-vérig erős demonstrációt szervezni, mint a mostani diákok. Egyáltalán nem hiányoztak beszédek, vagy politikusok a tüntetésről (bár Niedermüller Pétert és Jámbor Andrást is láttuk az élőláncban), és arra sem volt szükség, hogy vonulgasson a tömeg vagy hidakat foglaljon el.

Kilenckor, ahogy az esemény leírásában is szerepelt, annak rendje és módja szerint véget ért a demonstráció, a diákok elindultak az iskolákba, vissza akartak érni a második órára. Nem is lett volna szükség arra, hogy ennél tovább tartson a tüntetés, ugyanis az egész várost átszelő élőlánc így is megmutatta, hogy mekkora ereje van ezeknek a diákoknak.