Tanárok fizetését csökkentette a Klik egy I. kerületi iskolában

120 szülő tiltakozik a Közép-Budai Tankerületnél, mert a jelenlegi helyzetben egészen meghökkentő módon csökkentették öt felsős osztályfőnök fizetését az I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskolában.

Arról az iskoláról van szó, ahol az évnyitó előtt, az utolsó pillanatban kerestek diákokat, hogy ne kelljen összevonni két hetedik osztályt. Az akció sikeres volt, összejött a kellő számú gyerek. De - ahogy a szülők közleményéből kiderül - a fizetéscsökkentésben „érintett öt pedagógusban, az iskola vezetésében és a szülőkben is felmerült a kérdés, hogy nem büntetésről van-e szó a Klik részéről azért, mert az iskola Facebook posztban keresett tanárokat és gyerekeket.

A szülők a tankerület vezetőjéhez eljuttatott tiltakozásban azt írják, hogy „bizonyára a Tankerületi Igazgató asszony is tisztában van azzal, hogy Magyarországon jelenleg súlyos gazdasági válság van, a tanári fizetések emeléséért pedig szakmai és társadalmi lobbitevékenység folyik. Ebben a helyzetben az egyébként is rendkívül alacsony osztályfőnöki fizetéseket csökkenteni kifejezetten érthetetlen, egyértelműen ellenséges lépés! Mindeközben, a tanárokat illető adminisztrációs terhek folyamatosan növekednek, a felelősség rajtuk óriási, és az elvárások sem kevésbé, miszerint a gyermekeinkből a tananyagot elsajátító, gondolkodni, a társadalomba beilleszkedni képes felnőttek legyenek - nyilván ezt Ön is tudja”.

Egyúttal követelik, hogy az osztályfőnökök fizetését visszamenőleg emeljék vissza legalább az elvonás előtti szintre.



A Klebelsberg Központ (Klik) azzal indokolta ezt a lépést, hogy az érintett osztályokban kisebb lett az osztálylétszám, ezért az osztályfőnököknek „kevesebb lett a dolga”.

A szülők szerint a fenntartó egyáltalán nem vette figyelembe, hogy „az osztályfőnöki munka intenzitásának és az osztálylétszámnak egymáshoz semmi köze. Tette ezt ráadásul egy olyan helyzetben, amikor a tanári fizetések emeléséért szakmai és társadalmi lobbi folyik hónapok óta, és nem mellékesen súlyos gazdasági válság van”. azt követelik, hogy „a Klik vonja vissza a rendkívül megalázó, szakmailag érthetetlen és ellenséges rendelkezését, emelje vissza az osztályfőnökök fizetését arra a szintre, ami az elvonás előtt volt, sőt, növelje meg a tanárok juttatásait, hogy a munkájukhoz és a felelősségükhöz méltó anyagi elismerésben részesüljenek! A szülők folytatják a tiltakozást.”



A petíciót - mint írják - a szülői közösség 2022. szeptember 30-án adta le a Közép-Budai Tankerület Központ székhelyén. A dokumentumot a tankerület igazgatója, Hajnissné Anda Éva nem volt hajlandó személyesen átvenni, holott beosztottjai szerint az épületben tartózkodott. Egy kollégája megjegyzése szerint "a miniszterelnök sem veszi át személyesen a petíciókat". Az átadásnál csak egy szülőt engedtek be az épületbe. A szülők október 5-éig adtak határidőt a válaszra, ennek lejárta után fordultak a nyilvánossághoz.