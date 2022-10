Visszaadta az I. kerületi Batthyány tanárainak az elvett pótlékot a Klik

Több mint 100 szülő tiltakozott a Közép-Budai Tankerületnél, miután csökkentették öt felsős osztályfőnök fizetését az I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskolában. Ez pedig a gazdasági válság kellős közepén különösen súlyosan érintette az amúgy sem túlfizetett pedagógusokat. A Klebelsberg Központ (Klik) arra hivatkozott, hogy az érintett osztályokban kisebb lett az osztálylétszám, ezért az osztályfőnököknek „kevesebb lett a dolga”. Ugyanakkor a szülők bosszút sejtettek a háttérben, mivel korábban nagy port kavart, hogy az iskola az évnyitó előtt, az utolsó pillanatban keresett diákokat, hogy ne kelljen összevonni két hetedik osztályt.

A Közép-Budai Tankerület most azt írta a Telexnek, hogy újra megemelik az osztályfőnöki pótlékát, miután a diákok száma ismét emelkedett az iskolában. „Miután újabb tanulók érkeztek az intézménybe, a tankerületi központ visszamenőlegesen megemelte az érintett pedagógusok osztályfőnöki pótlékát, amelyről a hivatalos okiratot is hamarosan megkapják” - válaszolta a Közép-Budai Tankerület a lapnak. Elismerték, hogy a tiltakozó szülők által elindított petíció is eljutott hozzájuk, de hozzátették: „Mivel a szülők által felvetett kérdések munkáltatói döntést érintenek, így azok részletes egyeztetése csak a munkavállalókkal történhet.”