Hirtelen megemelték a nyugdíjakat

Ez a szerdai Magyar Közlönyből derült ki, a hvg.hu azt írja, a nyugdíj 4,5 százalékkal emelkedik, az emelés januártól visszamenőlegesen jár, azoknak pedig, akik 2022-től jogosultak nyugellátásra, novembertől folyósítják a magasabb összegű járadékot.

A nyugdíjt amiatt emelték meg hirtelen, mert ha az infláció magasabb annál az értéknél, amely a nyugdíjemelés alapja, akkor az államnak visszamenőlegesen korrigálnia kell az emelést a január-augusztusi inflációs adat figyelembevételével.

Mivel az öt százalékos év eleji emeléshez képest volt már egy 3,9 százalékos pótlólagos emelés is, a kormánynak 1,8 százalékkal kellett volna most emelnie, mégis többet kapnak a nyugdíjasok. A Portfolio szerint erre az lehet a magyarázat, hogy az év végére a korábbiaknál is magasabb, húsz százalék körüli szinten várják az árak emelkedésének tetőzését.