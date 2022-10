Beszélgetni hívták a tankerületi igazgatót, találkozott a tanárral is, aki a napokban levélben vonta kérdőre

Tíz tanár és két diák várt péntek délután a Pasaréti Szabó Lőrinc Gimnázium előtt. Környékbeli iskolákból érkeztek, miután elterjedt, hogy odalátogat Hajnissné Anda Éva, a Közép-Budai Tankerületi Központ igazgatója.

Vásárhelyi Ágnes, az iskola kémiatanára hívta meg, aki szerdán személyes hangvételű nyílt levélben biztatta, csatlakozzon ő is a tanárok tiltakozásához.

„Sokan azt mondják, hogy nincs választásotok, sem Nektek, sem az iskola igazgatóinak. Mi azonban azt gondoljuk, hogy van választásotok. Ti a gyerekekért vagytok, ahogy mi is. A gyerekek kiálltak értünk, és az áldatlan helyzetek ellen. A tanárok összefogtak. Most Rajtatok a sor, vezetőkön, hogy emeljétek fel a szavatokat azokért, akikért felelősek vagytok” - írta, majd egy napra rá írásbeli figyelmeztetést kapott tőle, amiért részt vett a polgári engedetlenségben.

Tanárok és diákok várták a tankerületi igazgatót, hiába Fotó: Németh Dániel/444

A tíz tanár úgy tudta, ők is tárgyalhatnak Hajnissnéval az oktatás helyzetéről és a hónapok óta tartó tiltakozásról. Kíváncsiak voltak például, hányadik polgári engedetlenség után jár kirúgás, mivel többüknek három-négy figyelmeztetés is összegyűlt már. Érdekelte őket az is, pontosan milyen módon vonják le a fizetésükből azokat a napokat, amikor nem vették fel a munkát.

Amikor megérkeztek, Hajnissné már az iskolaudvaron volt, ahol az állatok vilánapja alkalmából éppen kutyaszépségversenyt rendeztek. Leült a zsűriasztalhoz az iskolaigazgató mellé, aki - miután megtudta, hogy külsős tanárok és mi is az épületben vagyunk -, minden illetéktelent kiterelt a bejárat elé. Láthatóan nem értette, hogy kerülnek oda ismeretlen tanárok, és miből gondolják, hogy beszélgethetnek a tankerület vezetőjével.

Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató (szemben) beszélget az iskola igazgatójával Fotó: Németh Dániel/444

A tankerületi igazgató végül nagyjából két órán át egyeztetett a Szabó Lőrinc néhány pedagógusával. Meghallgatta a panaszaikat, és nyitott volt arra, hogy a jövőben egyszerre találkozzon a tankerülethez tartozó iskolák tanáraival. Vásárhelyi Ágnes szerint kedves hangulatban telt a találkozó, és Hajnissné biztosította őket, hogy nyitva áll előttük az ajtaja.

Vásárhelyi úgy látja, odafentről most a tankerületi igazgatókra próbálják tolni a felelősséget, és ha a sztrájkolás, engedetlenkedés nem működik, muszáj lesz más eszközöket találni. Egyelőre fogalma sincs, mik lennének azok.

Amikor az igazgató kijött az épületből, megkérdeztük, mit üzen a tiltakozó tanároknak, mi a véleménye a történtekről, de nem akart nyilatkozni. A külsős tanárok, akik délután háromra jöttek, ekkor már nem voltak ott. Másfél óra várakozás után feladták.