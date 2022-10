Még a fideszes polgármesternek sem tetszik, hogy ma végleg bezárt a budapesti posták negyede

Ma, vagyis október 7-én zár be a budapesti posták mintegy negyede. A Magyar Posta szeptember 30-án jelentette be, hogy Budapesten, 34, jellemzően alacsony forgalmú postát zár be. A bezárandó posták utolsó nyitvatartási napja október 7-e. A bezárásokat követően már csak 112 posta áll az ügyfelek rendelkezésére a nemzet fővárosában.

A mostani szankciók okozta európai energiaválságban mindenkinek, a lakosságnak, az állami és nem állami fenntartású intézményeknek, munkahelyeknek is fontos energiatakarékosságban tudatosabban gondolkodnia, cselekednie. A változás a postai küldemények házhoz kézbesítését nem érinti, az a megszokott módon és időben történik



- indokolt az állami vállalat.

Ezek a budapesti posták szűnnek meg október 8-án:

Budapest 114. posta 11. kirendeltség – 1011 Budapest I. Fő utca 4. Budapest 18. posta – 1012 Budapest I. Vérmező út 8. Budapest 25. posta – 1026 Budapest II. Gábor Áron utca 74-78/A. Budapest 31. posta – 1031 Budapest III. Római tér 3. Budapest Újpest 3. posta – 1042 Budapest IV. Árpád út 16. Budapest 51. posta – 1051 Budapest V. Dorottya utca 9. Budapest 56. posta – 1056 Budapest V. Fővám tér 5. Budapest 61. posta – 1061 Budapest VI. Hegedű utca 1/a. Budapest 63. posta – 1063 Budapest VI. Szondi utca 54. Budapest 71. posta – 1071 Budapest VII. Városligeti fasor 1. Budapest 76. posta – 1071 Budapest VII. Damjanich utca 58. Budapest 83. posta – 1089 Budapest VIII. Kálvária tér 21. Budapest 86. posta – 1081 Budapest VIII. Népszínház utca 42-44. Budapest 92. posta – 1095 Budapest IX. Soroksári út 38-42. Budapest Kelenvölgy posta – 1116 Budapest XI. Bazsalikom utca 24. Budapest 1112. posta – 1112 Budapest XI. Németvölgyi út 150. Budapest 115. posta – 1115 Budapest XI. Bartók Béla út 112. Budapest Infopark kirendeltség – 1117 Budapest XI. Infopark sétány 1. Budapest 121. posta – 1121 Budapest XII. Normafa út 1. Budapest 133. posta – 1133 Budapest XIII. Pozsonyi út 44-46. Budapest 136. posta – 1134 Budapest XIII. Róbert Károly körút 70-74. Budapest Pestújhely posta – 1158 Budapest XV. Pestújhelyi út 31. Budapest Mátyásföld posta – 1165 Budapest XVI. Mészáros József utca 33. Budapest Rákoscsaba posta – 1171 Budapest XVII. Péceli út 151. Budapest Rákoshegy posta – 1174 Budapest XVII. Baross utca 8. Budapest – Rákoskert posta – 1171 Budapest XVII. Toldi Miklós utca 8. Budapest Pestszentlőrinc 3 posta – 1183 Budapest XVIII. Gyömrői út 126. Budapest 181. posta – 1185 Budapest XVIII. BUD Nemzetközi II repülőtér Budapest Megapark Tesco posta – 1202 Budapest XX. Mártírok útja 281. Budapest Csepel 2. posta –1214 Budapest XXI. Kossuth Lajos utca 111-113. Budapest Baross Gábor telep posta – 1224 Budapest XXII. Dózsa György út 55. Budapest Soroksár 2. posta – 1237 Budapest XXIII. Szent László utca 161. Budapest Soroksár BILK kirendeltség – 1239 Budapest XXIII. Európa utca 6. Budapest Csillagvár postapartner – 1039 Budapest III. Rákóczi utca 36.

Még a fideszes Horváth Tamás, Rákosmente polgármestere is megdöbbenve értesült róla, hogy három postát is be akarnak zárni a kerületében - írta az Index. "Mert elfogadhatatlannak tartom, hogy van olyan kerület, ahol egyetlen postafiók sem zár be, ezzel szemben Budapest legnagyobb területű kerületében három postafiókot is bezártak. Kérem a posta vezetését, hogy gondolják át, és haladéktalanul vonják vissza ezt a döntésüket" - írta a polgármester.

Fotó: MICHAL FLUDRA/NurPhoto via AFP

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szeptember közepén hívta vissza a Magyar Posta igazgatóságából Schamschula Györgyöt. A vezérigazgatói feladatokat átmeneti jelleggel, megbízottként Simon Csilla vezérigazgató-helyettes látja el.

Azt pedig ebben a cikkben írtuk meg, hogy kreatív megoldással az államilag támogatott falusi kisboltoknak passzolják át a kis postákat.