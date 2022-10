Erősíti franchise hálózatát a SPAR

„A SPAR Magyarország stratégiai célja, hogy Magyarországon is egyre több helyen, a kisebb településeken is elérhető legyen a vállalat folyamatosan megújuló, magas minőséget képviselő kínálata. Ebben a törekvésünkben a saját hálózat mellett fontos szerep jut azoknak a franchise partnereknek, akik ma már 114 településen működtetnek különféle típusú üzleteket. Az idei évben mérföldkőhöz érkezett a SPAR partner programunk, amelynek első vállalkozó szellemű tagja éppen tíz évvel ezelőtt nyitotta meg áruházát Móron. A hálózat a kezdeti kis méretéhez képest már a korai években intenzíven növekedett. Az utóbbi három évben stabil, 20 százalék körüli fejlődés volt megfigyelhető, és mára a teljes magyarországi SPAR hálózat kiskereskedelmi forgalmának 10 százalékát bonyolítja a franchise rendszerünk” - hangsúlyozta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Mint Maczelka Márk kifejtette: a SPAR értékekben és minőségben gondolkodik. Az elmúlt tíz évben összesen 242 üzlet csatlakozott a franchise programhoz: ezek közül 36 SPAR partner, 69 SPAR market, 86 OMV - SPAR Express, 51 pedig Lukoil - DESPAR üzlet. A hálózat napjainkban már több mint 3 ezer munkavállalónak biztosít megélhetést. A programhoz tartozó üzletek összárbevétele évről-évre emelkedik, 2021-ben meghaladta a 82 milliárd forintot.

A SPAR partner programhoz átlagosan évente 23 új üzlet csatlakozik. A vállalat olyan, elsősorban családi vállalkozásokkal keresi a kapcsolatot, akik azon túl, hogy részt vesznek a cégük mindennapi életében, több éves kereskedelmi, kiskereskedői tapasztalattal és stabil pénzügyi háttérrel rendelkeznek. Emellett akár az is előnyt jelenthet, ha valaki rendelkezik akár kiskereskedelemben, akár más területen – vendéglátásban – franchise működési tapasztalattal.

A SPAR Magyarország több mint 16 ezer elérhető terméket biztosít a partnerek széles áruválasztékához, ezek között a saját márkás termékek, a Regnum húskészítmények, valamint a SPAR enjoy. kényelmi termékek is megtalálhatóak. A folyamatosan megújuló, vásárlói igényekhez igazított szortimenten túl központi logisztikai szolgáltatások és a kor elvárásainak megfelelő informatikai rendszer segíti a hálózat működését. A partnereket dedikált értékesítési tanácsadó és külön friss termékekkel foglalkozó tanácsadó is segíti az operatív működésben. Évente átfogó zöldség-gyümölcs, pék- és húsáru oktatást is tartanak számukra.

Ezen felül a csatlakozó üzletek külsőleg és belső kialakításukat tekintve is átalakulnak. A modernizáció során megújul a homlokzat, az eladótér, és új gépparkot kapnak ezek az áruházak. A SPAR számára fontos célként kitűzött fenntarthatóság a legkisebb üzletekben is megjelenik: az üzlethelyiségeket energiatakarékos berendezésekkel, modern hűtő-fűtő és világítástechnikával szerelik fel.

„Az elmúlt tíz év tapasztalatai alapján elmondható hogy a helyi igényekre szabott választék, a helyi termelők termékeinek szélesebb megjelenítése, valamint az üzlet tulajdonosa és a SPAR között tapasztalható közvetlen kapcsolat miatt a csatlakozott üzletek forgalma rövid idő alatt megnőtt” - tette hozzá a kommunikációs vezető.