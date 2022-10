Hírhedten kegyetlen orosz tábornokot neveztek ki az ukrajnai hadműveletek vezetésére

Szurovikin beszámol a szír helyzetről 2017-ben. Fotó: SEFA KARACAN/Anadolu Agency via AFP

Szergej Szurovikin tábornok lesz az ukrajnai háborúban részt vevő orosz erők új parancsnoka - jelentette be szombaton az orosz védelmi minisztérium.

Szurovikin korábban a szíriai orosz erők vezetője és az orosz légierő parancsnoka is volt, előbbiért megkapta az Oroszország Hőse kitüntetést, írja az MTI. Egy nyári jelentésében a minisztérium az Ukrajna déli részén harcoló erők parancsnokaként említette.

Szurovikin az orosz hadsereg hírhedten kegyetlen tábornoka.

1991-ben ő volt az egyetlen tiszt, aki követte a parancsot, és civil tüntetőkre is lövetett az elbukott puccskísérlet soran. A brit hírszerzés jelentései szerint az elmúlt három évtizedes karrierjét brutalitásról és korrupcióról szóló vádak kísérik végig - írja a Guardian. Harcolt Csecsenföldön is, Szíriában a kegyetlen szőnyegbombázások is az eszköztárához tartoztak.

A kinevezést a Krím-félszigetet és Oroszországot összekötő hídon történt robbanás után jelentették be. A Guardian moszkvai tudósítója szerint ez a lépés azt jelentheti, hogy az orosz vezetés megértette, a hadseregüket az összeomlás veszélye fenyegeti Ukrajnában. A keményvonalasok, köztük Jevgenyij Prigozsin, a Wagner magánhadsereg vezetője is üdvözölte a kinevezést.