Miért feketében gyászolunk?

II. Erzsébet királynő temetési menetében tévénézők milliói láthatták a testre szabott Jaguar halottaskocsit, hallhattak két eredeti zeneművet, vehettek észre három koronaékszert a koporsó tetején, mosolyoghattak meg két corgit és tekinthettek meg legalább 1650 felvonuló katonát, 500 világvezetőt és más méltóságokat. De ami a legszembetűnőbb volt: a visszafogott királyi viselet. A katonai egyenruhásokon kívül a család tagjai letisztult, egyszerű, sötét ruhát viseltek.

Fotó: HANNAH MCKAY/AFP

Persze Kate Middleton ruhája valójában Alexander McQueen luxustervező alkotása volt, és a férfiak visszafogott öltönyei is előkelőnek tűntek, de még azzal együtt is, hogy Kamilla királyné – Viktória királynőtől örökölt – nagy gyémánt brossa és az új walesi hercegné – II. Erzsébettől kapott – négyszálas gyöngy nyaklánca is látható volt, a királyi család tagjai akár el is tudtak volna vegyülni a gyászoló tömegben.