Az ukránoknak küldött taranckágyúkkal kívánt boldog születésnapot Putyinnak a szlovák védelmi miniszter

„Küldünk még egy születésnapi ajándékot” - ezzel a megjegyzéssel szúrt oda a pénteken ünneplő Putyinnak Jaro Naď szlovák védelmi miniszter, miközben bejelentette, hogy újabb két Zuzana 2 tarackágyút szállított Ukrajnának Szlovákia.

To mark his 70th birthday, we delivered yet another gift to agressor Putin. Another two new #Zuzana2 howitzers are now in @Ukraine 🇺🇦(and much more to come 😉). #WeStandWithUkraine @DefenceU @oleksiireznikov @UKRinSR @Slovakia_NATO pic.twitter.com/myqiYniJxp