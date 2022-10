Búvárokkal vizsgálják át a kercsi hidat

Bár az orosz hatóságok már szombat esete részlegesen újranyitották a kercsi szoroson átívelő tengeri hidat - teherautókat egyelőre nem, csak buszokat és személygépjárműveket engednek rá, illetve a vasúti hídon is átengedtek egy 15 vagonból álló szerelvényt -, még csak most kezdik részletesen átvizsgálni a hídszerkezetet, hogy megállapítsák, mekkora károkat okozott rajta a szombat hajnali robbanás, melynek következtében az egyik hídpálya összeomlott. Marat Husznullin miniszterelnök-helyettes bejelentése szerint vasárnap búvárokkal vizsgálják át a híd szerkezetét. "A helyzet kezelhető. Kellemetlen, de nem végzetes" - közölte Szergej Akszjanov, a 2014 óta megszállt Krím orosz kormányzója.

A kercsi híd 2022. október 8-án, a robbanás után. Fotó: VERA KATKOVA/Anadolu Agency via AFP

"Természetesen ez érzelmeket váltott ki, és egészséges bosszúvágy uralkodott el" - közölte még Akszjanov. Oroszország korábban megtorlással fenyegetett arra az esetre, ha bármilyen támadás éri a stratégiai fontosságú átkelőt, az egyetlen biztos összeköttetést a törvényellenesen annektált Krím és Oroszország között.

A híd most, a háborúban vált igazán fontossá az oroszoknak. Az Ukrajna déli részét megszálló, Herszonban most az ukrán ellentámadást feltartóztatni akaró csapataikat mindössze két vasútvonalon tudják ellátni. Az egyik a kercsi hídon át vezet, a másik a megszállt Doneck és Zaporizzsja megyéken át vezet Herszonba. Ez utóbbit az ukrán rakétatüzérség is támadni tudja, és a megszállt területeken tevékenykedő partizánok is rendszeresen támadják.

A kercsi híd elleni támadásért Ukrajna hivatalosan még nem vállalta a felelősséget, bár a New York Times meg nem nevezett ukrán forrásaira hivatkozva azt írta, hogy az ukrán titkosszolgálat hajtotta végre a robbantást egy teherautóba rejtett bombával. Egyelőre még Oroszország se vádolta közvetlenül Ukrajnát a híd felrobbantásával - ennek beismerése komoly presztízsveszteség volna az orosz vezetés fogadkozásai után, hogy a hidat kiemelten védik. (Via The Guardian)