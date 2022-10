Putyin egykori szakácsa mindenki fejére nő

Miután szeptember 21-én Vlagyimir Putyin bejelentette a részleges mozgósítást Oroszországban, az internet tele lett a mozgósítás kaotikus valóságát bemutató videókkal. Az első napokban Oroszország legtávolabbi szegleteiből érkeztek felvételek ájulásig részeg burját, jakut és egyéb kisebbségi népekhez tartozó rekrutákról. Bevonulásuk után pedig jöttek a videók az őket váró embertelen, mocskos körülményekről, hiányos felszerelésről, általános fejetlenségről.

Október első napjaiban is felbukkant egy látszólag az utóbbi műfajba tartozó videó, benne a sérelmeiket soroló orosz egyenruhásokkal. A felvételről laikus szemmel is könnyű megállapítani, hogy szereplői nem kelet-ázsiai fiatalok, és a legtöbben maszkokkal takarják az arcukat. A videót alaposabban megvizsgáló szakértők pedig azt is gyorsan bemutatták, hogy az orosz hadsereg viszonyait gyalázó férfiak egyenruháján a Wagner zsoldoscég felvarrója virít.

Hogy ezzel az egyáltalán nem spontán, hanem nyilvánvalóan megrendezett, és valószínűleg üzenetnek szánt videóval kinek és mit akartak mondani készítői, ma még csak találgatások tárgya. Az viszont egyértelműnek tűnik, hogy valahogy köze van a Wagner fejéhez, ahhoz a Jevgenyij Prigozsinhoz, aki több évtizedes sötétben bujkálás után az utóbbi hetekben nagyon látványosan kilépett az orosz és a nemzetközi nyilvánosság elé.