„A televízió és a valóság közötti különbség elvékonyodott”

Jó reggelt, ez itt a reggeli hírlevelünk, ezúttal a hétvége gazdag termésével.

4 fontos cikk:

Robbantás után, robbantás előtt

A kercsi híd 2022. október 8-án, a robbanás után. Fotó: VERA KATKOVA/Anadolu Agency via AFP

Durván indult a hétvége, a kercsi hídról készült látványos felvételekkel. De az Oroszországot és a megszállt Krímet összekötő híd felrobbantásának stratégiai és szimbolikus jelentősége is van. Szombat estére is csak részlegesen indult újra a forgalom, Putyin másnap már terrorizmusról beszélt, a búvárok vizsgálódnak. (Ha valaki igazán mélyen szeretné átérezni, mennyire fájhat ez most Putyinnak, az olvassa el az orosz diktátor Mészáros Lőrincéről szóló ötéves cikket.)

Az atomháború lehetőségeit sok szempontból mérlegelő pénteki podcastunk segít eligazodni a nyilatkozatháborúban, ami persze azóta sem szünetel. Az Egyesült Államok szerint semmi nem utal arra, hogy Oroszország nukleáris fegyverek bevetésére készülne, míg Zelenszkij ukrán elnök szerint az oroszok is tudják, hogy az atomfegyverek bevetése után „nincs visszaút”.