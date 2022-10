Lódarazsak támadtak meg két túrázót a Mátrában

Kirándulás közben lódarazsak támadtak meg egy házaspárt hétvégén a Mátrában - számolt be a balesetről a Légimentők Facebookon. A középkorú férfit több helyen is megcsípték, nem sokkal később súlyos allergiás tünetek jelentkeztek nála, anafilaxiás sokkot kapott. A felesége azt mondta a Blikknek, pár kilométer után lepték el őket a lódarazsak, őt is megcsípték, de ő nem lett allergiás. Nem volt térerő, így a nő az Országos Mentőszolgálat életmentő applikációja segítségével határozta meg a pontos helyzetüket.

A helyszínt mentőautóval nem lehetett megközelíteni, ezért több irányból is indítottak esetkocsit és egy mentőautót, és riasztották a miskolci mentőhelikoptert is. Mivel a férfi közvetlen közelében nem volt alkalmas leszállóhely, ezért a helikopter személyzete, valamint a földi mentők is a felszerelésükkel együtt gyalogosan indultak a beteg megkeresésére az erdőben, folyamatosan követve a telefonon, illetve rádión kapott utasításokat.



Végül a helikopter orvosa és paramedikusa jutott el először a beteghez. Ellátását követően a földi mentőkkel közösen a beteget átvitték egy olyan területre, ahová a helikopter már le tudott szállni, ezután már stabil állapotban a területileg illetékes kórházba szállították. A mentésben segítségükre volt egy erdőben éppen favágóként dolgozó férfi és fia, akik helyismeretükkel nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy megtalálják a beteget. A Kékes Kutató-Mentő Szolgálat pedig abban segített, hogy speciális járművükkel eljuttatták a beteget és a mentősöket a helikopterhez.