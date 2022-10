A közmédiának bőven van miből kifizetnie az 1,3 milliárd forintos gázszámlát

Míg számos önkormányzat egyelőre nem tudott földgázt vásárolni a következő fűtési szezonra, mert vagy egyetlen ajánlat sem érkezik be a kiírt közbeszerzésre, vagy az MVM ára megfizethetetlen, addig ilyen probléma már nem lesz a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (MTVA) hívott közmédiánál. A Közbeszerzési Értesítőből ugyanis kiderült, hogy az MTVA „Földgáz energia beszerzés 2022/2023. gázévre” elnevezésű közbeszerzése eredményes lett: bár eredetileg a szerződés becsült értéke egymilliárd forint volt, az MVM végül 1,3 milliárd forintos ajánlatot adott, de ezt is elfogadta.

Pénz tehát van bőven a közmédiánál, ami az idei második negyedéves eredménykimutatásból is látszik.

Januártól márciusig 2,4 milliárd forint volt a többlet, miközben 28,4 milliárd forintot kaptak az államtól, és 1,2 milliárd forint származott a reklámokból. Júniusig 3 milliárd forintra hízott a „nyereség”, amit 56,8 milliárd forint költségvetési pénz segített, és 2,3 milliárd forint csorgott be reklámbevételekből. Tehát ebből is látszik, hogy továbbra is annyi pénze van a közmédiának, hogy igazából reklámbevételek nélkül is prímán tudna működni.